Barcelona loopt zich ondanks puike invalbeurt van Frenkie de Jong stuk

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 23:02 • Guy Habets

Barcelona is in de eerste wedstrijd van het nieuwe LaLiga-seizoen niet verder gekomen dan een gelijkspel. Rayo Vallecano, dat zelfs de beste kansen kreeg in Camp Nou, hield de formatie van trainer Xavi op 0-0. Frenkie de Jong viel in de tweede helft in en Memphis Depay, wiens aanvallende impulsen wellicht wat teweeg hadden kunnen brengen, bleef de hele wedstrijd op de bank zitten.

Voor de Nederlandse voetbalvolgers was de opstelling die Xavi bedacht een teleurstellende. De Jong en Depay moesten genoegen nemen met een plek op de reservebank en zagen dat anderen hun plek in de basis innamen. Op het middenveld waren er basisplaatsen voor Busquets, Pedri en Gavi, terwijl de voorhoede gevormd werd door Robert Lewandowski, Raphinha en Ousmane Dembélé. De laatste drie moesten nog worden ingeschreven, maar dat is dus gelukt. Sergiño Dest zat niet bij de selectie.

De eerste helft was vooral van Barcelona-kant zeer matig. De ploeg van Xavi had het meeste balbezit, maar kon daar weinig mogelijkheden mee bij elkaar spelen en zag dat de bezoekers uit Vallecas de grootste kans voor rust kregen. Het was aan een gebrek aan inzicht bij Álvaro García te wijten dat daar geen doelpunt uit kwam, want als hij de bal had afgelegd was het naar alle waarschijnlijkheid 0-1 geworden.

Eenzelfde situatie deed zich vijf minuten na rust voor. Weer brak Rayo gevaarlijk uit en ditmaal was het spits Sergio Camello die vergat om de bal af te geven en voor eigen succes ging, waardoor een zeker doelpunt niet gemaakt werd. Na een uur kwam Frenkie de Jong in de ploeg bij Barça, op een moment dat er nog steeds amper wat gecreërd werd. In minuut 65 kwam de kans er via Ansu Fati, die zijn harde inzet gekeerd zag worden door Stole Dimitrievski. De Jong was betrokken in de opbouw naar die kans toe en viel sowieso uitstekend in.

De keeper van Rayo hoefde in de slotfase minder vaak in te grijpen dan hij van tevoren misschien verwacht had. Barcelona kreeg te weinig aanvallende impulsen en pas vijf minuten voor tijd kwamen er echt grote mogelijkheden. Dimitrievski was geklopt na een inzet van Aubameyang, maar zag dat verdediger Catena een cruciale ingreep op de lijn in huis had om de nul te houden. Even later werd ook nog een goal van Franck Kessié afgekeurd.

Vanaf het moment dat Sergio Busquets in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg voorgehouden, kon Barça geen vuist meer maken. De Catalanen kwamen zelfs nog goed weg toen een doelpunt van Radamel Falcao werd afgekeurd wegens buitenspel en ontliepen daarmee een beschamende nederlaag. Een 0-0 in eigen huis is echter ook niet wat men in Camp Nou verwacht had en dus klonk er na het laatste fluitsignaal een striemend fluitconcert.