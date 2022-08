Mbappé en Neymar grijpen de hoofdrol bij dominant Paris Saint-Germain

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 22:48 • Guy Habets

Paris Saint-Germain staat na twee wedstrijden in de Ligue 1 op zes punten. De thuiswedstrijd tegen Montpellier werd simpel gewonnen door de hoofdstedelingen: 5-2. Neymar liet twee goals noteren en ook Kylian Mbappé vertolkte een hoofdrol, zij het niet altijd in positieve zin.

Christophe Galtier, de trainer van PSG, koos voor zijn sterkste formatie. Dat betekende dat Lionel Messi, Neymar en Mbappé de voorhoede vormden en dat alle creativiteit ook van dat drietal moest komen. Mbappé liet zich echter al snel van een mindere kant zien, aangezien hij in de eerste helft een strafschop miste. Jonas Omlin, de keeper van Montpellier, kon de inzet van de Franse topspits eenvoudig uit de hoek wegtikken.

Mbappé kan ook missen! ??



De volgende keer is het weer aan Messi of Neymar, want de Fransman laat het na om PSG vanaf de stip op voorsprong te knallen ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGMHSC pic.twitter.com/mrZ08prEIr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2022

Even later was Omlin wel kansloos, maar dat kwam door toedoen van een eigen speler. Mbappé schoot de bal vanaf rechts namelijk tegen Falaye Sacko op, die tot zijn grote schrik zag dat het leer vervolgens over de lijn heen rolde. Toen de bal even later opnieuw op de stip ging voor PSG en Neymar dat klusje wel afrondde (2-0), was wel duidelijk dat de Parijzenaars de wedstrijd zouden gaan winnen.

Na rust deed Neymar de score nog verder oplopen, maar deden de bezoekers via Wahbi Khazri ook nog iets terug. Uiteindelijk eindigde het via treffers van Mbappé, Renato Sanches en Enzo Tchato op 5-2. Na twee speelronden staat PSG op de plaats waar het in Frankrijk wel vaker staat: bovenaan. Met zes punten uit twee wedstrijden en een goed doelsaldo heeft het de eerste stappen naar een nieuwe landstitel alweer gezet. Olympique Marseille, RC Lens, Olympique Lyon en Lorient kunnen zondag ook op zes uit twee komen.