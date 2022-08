Dumfries brengt Inter in slotseconden met kunst- en vliegwerk drie punten

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Denzel Dumfries heeft zaterdag in de allerlaatste seconden een valse start voor Internazionale voorkomen. De ingevallen rechtsback bezorgde zijn ploeg op bezoek bij promovendus Lecce diep in blessuretijd de drie punten door een hoekschop met kunst- en vliegwerk binnen te lopen: 1-2. Zo beginnen i Nerrazurri aan de Serie A met de drie punten waar ze zo hard naar op zoek waren.

Bij Inter keerde Romelu Lukaku, die gehuurd wordt van Chelsea, terug in het befaamde spitsenkoppel met Lautaro Martínez. Robin Gosens, die in januari overkwam van Atalanta, bestreek de linkerflank, terwijl Denzel Dumfries na 68 minuten mocht invallen aan de rechterzijde van het beroerde veld in Lecce. Stefan de Vrij begon als een van de drie centrumverdedigers in de basis. André Onana bleef als verwacht op de bank.

Het is ???????????????????????? ?? Zijn allereerste kans terug in de Serie A is gelijk raak! Lukaku kopt Inter binnen no time op voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #LecceInter pic.twitter.com/eAeoqySosS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2022

Lukaku beleefde een gedroomde terugkeer in Italië door binnen twee minuten te scoren. De spits profiteerde van voorbereidend werk van Matteo Darmian, die de bal bij de tweede paal onbaatzuchtig panklaar neerlegde voor een intikker van de Belg: 1-0. Inter had in de eerste helft niets te duchten van de thuisploeg, maar kwam zelf ook niet meer tot een echte kans.

???????????????????? ???????????? ???????? ??????! ??



In de aller, aller, allerlaatste seconde van de wedstrijd bezorgt de Nederlander zijn ploeg Inter alsnog de volle buit!??#ZiggoSport #SerieA #LecceInter pic.twitter.com/xqRfWBS3TR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2022

De Milanezen werden drie minuten na rust verrast door een vlijmscherpe counter van Lecce. Assan Ceesay ontving een steekballetje van Federico Di Francesco en plaatste de bal simpel langs Samir Handanovic in de verre hoek: 1-1. Inter moest dus op zoek naar een nieuwe treffer. Dumfries kwam daar via een karakteristieke rush naar het doel dichtbij, maar zag zijn kopbal op de paal eindigen. Lukaku zag kort daarna een doelpunt afgekeurd worden, omdat de spits de bal uit de handen trapte bij doelman Wladimiro Falcone. Het leek er niet meer in te zitten voor Inte, maar in de allerlaatste seconde bracht Dumfries uitkomst door een verlengde hoekschop binnen te lopen met het bovenbeen.