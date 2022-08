Ajax maakt door akkoord met Torino gigantische winst op Perr Schuurs

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 22:02 • Jeroen van Poppel

Ajax neemt definitief afscheid van Perr Schuurs, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben zaterdag op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Torino, dat een vaste som van 9,5 miljoen euro gaat betalen. Daarbovenop komt een mogelijk bedrag van 3,5 miljoen euro aan bonussen. Ajax maakt daarnaast aanspraak op vijftien procent van de eventuele winst bij doorverkoop.

Voor Ajax is het vertrek van Schuurs, die eerste stand-in was voor Jurriën Timber en Daley Blind, lucratief te noemen. De Amsterdammers betaalden voor hem in 2018 inclusief bonussen drie miljoen euro aan Fortuna Sittard, waar Schuurs al op zijn zeventiende in de basis stond. In de hoofdstad gold Schuurs al lange tijd als een grote belofte, maar wist hij zich nooit vast in de basis te spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alfred Schreuder wilde de verdediger echter niet laten gaan, omdat hij een belangrijke rol speelde in de breedte van zijn selectie. De 22-jarige verdediger zelf drong sterk aan op een transfer en kreeg die na wekenlange onderhandelingen dus ook. Schuurs speelde 93 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Bij Ajax won Schuurs door de jaren heen veel prijzen. Zo werd hij drie keer landskampioen en won hij twee TOTO KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal.

Ajax ziet in Ahmetcan Kaplan de ideale opvolger van Perr Schuurs, zo schreef De Telegraaf dinsdag. De regerend landskampioen scout Kaplan al een tijdje en intensiveerde die scouting sinds april van dit jaar. De jeugdinternational van Turkije heeft op hoofdlijnen zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax over een vijfjarig contract. De onderhandelingen met Trabzonspor zouden op dit moment in volle gang zijn en uiteindelijk zal de transfersom, zo verwachtte De Telegraaf, ongeveer tien miljoen euro gaan bedragen.