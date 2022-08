Na een goal tegen Barcelona volgt een goal tegen Emmen: RKC ontsnapt

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 21:52 • Guy Habets

FC Emmen heeft zich niet kunnen herstellen van de nederlaag tegen PSV van vorige week. Lang leek het op weg om thuis een overwinning te gaan boeken op RKC Waalwijk, maar de Brabanders sleepten in de slotfase toch nog een punt uit het vuur: 1-1. Julen Lobete werd de held door in extremis de openingstreffer van Lucas Bernadou ongedaan te maken.

Mark Diemers, de kersverse aanwinst van FC Emmen, begon zaterdagavond nog op de bank. Ondanks de zware blessure voor Maikel Kieftenbeld, vorige week opgelopen tegen PSV, mocht de middenvelder nog niet van meet af aan opdraven en kreeg Bernadou de kans om zich te laten zien. Aan Waalwijkse zijde was er geen sprake van verrassingen: trainer Joseph Oosting koos voor de formatie die vorige week tegen FC Utrecht ook al startte.

De thuisploeg kwam het beste uit de startblokken en Etiënne Vaessen, de keeper van RKC, kreeg dan ook genoeg te doen in de eerste helft. Hij moest handelend optreden om pogingen van Jasin Assehnoun en Jari Vlak te verijdelen en zag dat zijn eigen Waalwijkers pas in minuut veertig gevaar stichtten. Een scrimmage voor het doel van Eric Oelschlägel, de doelman aan de andere kant van het veld, leverde echter weinig op.

Na rust ging Emmen door met waar het mee bezig was en na een klein uur voetballen leverde dat eindelijk een doelpunt op. Bernadou, de vervanger van de geblesseerde Kieftenbeld, combineerde met Ole Romeny en poeierde de bal vervolgens uit een lastige hoek in het dak van het doel. Die 1-0 betekende echter niet dat RKC beter in de wedstrijd kwam. De Waalwijkers bleven zelfs de mindere partij en dreigden op een ruimere achterstand te komen.

In de slotfase kon de ploeg van Oosting toch nog een extra versnelling vinden en werd er een offensief ingezet. Met opportunistisch spel werd op een bevlieging van Michiel Kramer ingezet, maar het was Julen Lobete die de goal maakte. De Spanjaard, die eerder in zijn loopbaan al eens tegen Barcelona scoorde, werd uit het niets gevonden en schoof beheerst binnen. Door die goal eindigde het op 1-1 en moeten RKC en Emmen nog even wachten op de eerste zege van dit seizoen.