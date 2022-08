Cambuur beleeft primeur en stapt als morele winnaar van het veld

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 22:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

FC Utrecht is er opnieuw niet in geslaagd om tot winst te komen in de Eredivisie. Na het teleurstellende gelijkspel van vorige week bij RKC Waalwijk (2-2), bleef de ploeg van trainer Henk Fraser zaterdag steken op 0-0 tegen SC Cambuur. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Utrecht niet weet te scoren in een wedstrijd tegen de Leeuwarders. In de voorgaande zestien Eredivisie-ontmoetingen troffen de Domstedelingen minimaal één keer doel. Ook Cambuur wacht door de remise nog op de eerste driepunter van het seizoen.

Bij Cambuur ging het in aanloop naar het treffen vooral over de interesse van Feyenoord in Alex Bangura. De Rotterdammers hebben zich in Leeuwarden gemeld voor de linkervleugelverdediger, maar een concreet bod ligt er nog niet. Bangura stond in Galgenwaard dan ook gewoon aan de aftrap, net als Remco Balk. Laatstgenoemde moest tegen Excelsior nog genoegen nemen met een rol als invaller. Bij Utrecht was er een basisplaats voor Bas Dost. De spits kwam tegen RKC halverwege het duel binnen de lijnen en redde een punt met twee treffers. Ditmaal mocht hij het vanaf de eerste minuut laten zien.

Net als vorige week trok Utrecht ook tegen Cambuur furieus van start. Een inzet van Dost met de punt van de schoen belandde in de handen bij João Virgínia, terwijl ook Hidde ter Avest zich liet zien. De grootste mogelijkheid kwam in de beginfase op naam van Daishawn Redan, die een vrije doortocht genoot maar onnauwkeurig was in de afronding. Utrecht was in het eerste bedrijf de betere ploeg, maar verzuimde zichzelf te belonen voor het overwicht. Djevencio van der Kust had de kans om in te tikken bij de tweede paal, maar schoot naast. Namens de bezoekers dook Balk gevaarlijk op voor het doel van Utrecht. De voormalig speler van de Domstedelingen stuitte op Vasilios Barkas.

In het eerste kwartier na rust waren de rollen omgedraaid en was het Cambuur dat het betere van het spel had. Tot grote uitgespeelde kansen leidde dat echter niet. Barkas had wel de nodige moeite met een vrije trap, waar hij twee handelingen voor nodig had. Een inzet van Mees Hoedemakers leverde geen problemen op. De Jong bracht in de slotfase onder meer Tom Boere voor Roberts Uldrikis in een poging iets te forceren, maar was het Luuk Brouwers die voor het laatste moment van opwinding zorgde. De middenvelder ging gewillig naar de grond, maar kreeg scheidsrechter Erwin Blank niet mee.