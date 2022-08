Erik ten Hag haalt hard uit: ‘We hebben kwaliteitsspelers nodig’

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 23:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:19

Erik ten Hag is kritisch op zijn ploeg na de ongekende 4-0 oorwassing bij Brentford. Manchester United ging na de blunder van David de Gea bij de openingstreffer genadeloos hard onderuit. Ten Hag zegt na afloop tegen Sky Sports dat hij zijn gehele basiselftal had kunnen wisselen. "Het team moet z'n verantwoordelijkheid pakken."

"Ik heb het team gevraagd om met geloof en verantwoordelijkheid te spelen en dat hebben ze niet gedaan", zegt Ten Hag. "Het spijt me voor de fans. Alleen wanneer we samen blijven werken zullen we hier overheen komen. De trainer is de de verantwoordelijke en dat accepteer ik." De ex-coach van Ajax zegt dat de hitte een rol heeft gespeeld in de matige vertoning van zijn team. "Natuurlijk is dat een factor, maar daar moet je mee omgaan. Beide teams hebben hetzelfde probleem, dus daar moeten we mee omgaan. Het is een kwestie van mentaliteit." Gevraagd of Ten Hag nieuwe aankopen wil zien, antwoordt hij bevestigend. "Ja, we hebben nieuwe kwaliteitsspelers nodig. We zullen ze proberen te overtuigen om ons te versterken."

Tegenover beIN Sports was Ten Hag ook duidelijk. "Het was rubbish. We moeten een hogere standaard hebben. Er zijn meerdere redenen waarom het niet liep, maar dat zouden excuses zijn en dat hoort niet bij een topclub. We moeten beter beginnen aan wedstrijden, dat is duidelijk. We moeten ons als team aan het plan houden. Vanaf het eerste moment moeten we klaar staan, en dat hebben we niet gedaan. Je start een wedstrijd, maar hebt dan te maken met individuele fouten. Daar hadden we er meerdere van en dat is onacceptabel. De druk is altijd daar, en het is aan mij om de wedstrijd te analyseren en het team te verbeteren."

Ten Hag heeft met de tweede nederlaag op rij een negatief record te pakken, daar de Tukker nu de eerste trainer van Man United in ruim 100 jaar is die zijn eerste twee competitiewedstrijden verliest. In de eerstvolgende speelronde wacht op Old Trafford de kraker tegen aartsrivaal Liverpool. In de eerste speelronde ging Man United ook al onderuit tegen Brighton & Hove Albion (1-2).