V/d Vaart laat niets heel van Laporta: 'Flapdrol met z'n grote kop, maffia!'

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 21:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:26

Rafael van der Vaart heeft zaterdagavond ongenadig hard uitgehaald richting Joan Laporta. De president van Barcelona probeert Frenkie de Jong en Memphis Depay richting de uitgang te dirigeren op niet mis te verstane wijze. Volgens Van der Vaart gaan de praktijken bij Barcelona alle perken te buiten en wordt het tijd dat clubs harder worden aangepakt. De analist van Ziggo Sport noemt Laporta een 'flapdrol' en spreekt van maffia-praktijken.

Het is hét verhaal van deze transferwindow. De Jong die door Barcelona al aangeboden werd bij diverse clubs en ook te horen kreeg dat hij akkoord moet gaan met salarisvermindering. De voormalig Ajacied zelf wil echter helemaal niet vertrekken en is ook niet van plan om minder te gaan verdienen, nadat hij eerder al toestemming gaf tot het laten verlagen van zijn salaris om Barça te helpen. Sommige fans nemen het hem zelfs niet in dank af, getuige de beelden die deze week opdoken bij het trainingscomplex van los Azulgrana.

"We hebben heel veel met Frenkie, een waanzinnige speler. Maar er moet een moment komen dat clubs als Barcelona en Real Madrid... Hoe kan je nou in hemelsnaam spelers kopen als je geen geld hebt? Ik vind het een schande", aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport. "En Laporta. Die staat overal te lachten met zijn grote kop als hij weer een nieuwe speler heeft gehaald. Maar hij vraagt wel aan spelers of ze salaris willen inleveren. Dat is gewoon een grove schande. Volgens mij denkt hij dat hij de koning is daar. Maar het is eigenlijk een flapdrol. Zo ga je niet met mensen om. Het zijn mensen."

'Maffia'

Van der Vaart heeft geen goed woord over voor de handelswijze van de president. "Het gaat erom dat je een contract tekent en dat je dat uitzit of tussentijds vertrekt. Maar dit kan toch niet? En dan ondertussen wel andere spelers halen met een idioot salaris. Ik vind het maffia. Dat moet je keihard aanpakken", aldus de analist. "Barcelona is een waanzinnige club, elke speler wil daar spelen. Maar vanaf nu kunnen we dat van buitenaf veroordelen. Ik vind het echt een schande, ook dat je voor zo'n club speelt eigenlijk. Als er geld is is er geld, dan mag je kopen wat je wil. En dan kunnen wij zeggen of het goed is of niet. Maar een speler als Frenkie de Jong, wij kennen hem, een hele aardige jongen. Die wordt neergezet als een geldwolf."

Volgens Van der Vaart wordt er een onterecht beeld van Frenkie geschetst in de Spaanse media. "De kranten schrijven elke dag vijftien of zestien pagina's alleen over Barcelona. Dan krijg je dit soort dingen", zegt Van der Vaart als beelden worden getoond waarop Frenkie wordt uitgescholden door fans. "Hij heeft helemaal niks fout gedaan. Hij wil juist blijven. En waar is Piqué dan? Die zou Frenkie moeten beschermen. Die jongen heeft al een keer ingeleverd. Betalen die handel, en geen nieuwe spelers halen. Hij moet inleveren om zijn concurrenten te laten betalen. Dat is de omgekeerde wereld."