Sky krijgt interviewverzoek: ‘Verlies Man United is mijn verantwoordelijkheid'

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 21:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

David de Gea verscheen zaterdagavond vlak na de pijnlijke afstraffing tegen Brentford (4-0) voor de camera van Sky Sports. Normaliter gebeurt dat op verzoek van de Britse televisiezender, maar de doelman van Manchester United wilde zelf graag voor de camera verschijnen. "Ja, ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik wil zeggen dat ik drie punten heb gekost voor het team", aldus de schuldbewuste De Gea.

Manchester United keek op bezoek bij Brentford bij rust al tegen de 4-0 score aan. De Gea neemt de schuld voor in ieder geval de eerste twee tegentreffers op zich. Josh Dasilva van Brentford legde in de tiende minuut van achttien meter aan en profiteerde van een enorm geklungel van De Gea, die de zeer houdbare bal tussen zijn handen door liet glippen: 1-0. De Spaanse goalie speelde acht minuten later de zwaar onder druk gezette Christian Eriksen in, die de bal verloor aan doelpuntenmaker Mathias Jensen.

"Het was een slechte prestatie van mijzelf", reflecteert De Gea. "Na mijn twee fouten was het heel lastig voor ons. Het was een verschrikkelijke dag. Een fout zoals mijne kan gebeuren in het profvoetbal. We zouden daar beter op moeten reageren, maar we zitten in een moeilijke fase als team, en juist nu moet ik zo'n bal tegenhouden."

Dat De Gea besloot om Eriksen onder enorme druk in te spelen, wil de keeper niet wijten aan de tactische orders van Erik ten Hag. "Het hangt af van hoe de wedstrijd verloopt. Misschien moet ik de wedstrijd beter lezen en een lange bal geven en niet kort naar Christian spelen. We willen opbouwen, maar zij zetten één-op-één druk op ons op het hele veld, dus ik had het vandaag beter moeten lezen."

United zit in de hoek waar de klappen vallen, benadrukt De Gea. "Je hebt ook teams die een doelpunt tegenkrijgen en alsnog 5-1 of 6-1 winnen, maar dat zijn wij op dit moment niet. Dat is waarom ik vandaag drie punten heb gekost: het was een easy save en bij een 1-0 stand voelde ik al dat het bergafwaarts ging. In het voorseizoen speel je natuurlijk nergens voor, je moet er staan als het erom gaat. Dan moet je een proper player zijn, en in dit geval was ik dat vandaag niet."