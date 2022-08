Aubameyang kan streep door transferwens van Memphis Depay zetten

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 21:02 • Guy Habets

Pierre-Emerick Aubameyang kan nog altijd vertrekken bij Barcelona. De Gabonees wordt al tijden in verband gebracht met Chelsea en die club broedt zelfs op een bod. De komende week wordt er, zo schrijft Fabrizio Romano, middels tussenpersonen onderhandeld over dat bod. Een eventueel akkoord kan ook gevolgen hebben voor Memphis Depay.

Chelsea zoekt al tijden naar een nieuwe spits en Aubameyang kan die vacature in gaan vullen. The Blues hebben immers een openingsbod uitgebracht op de Gabonees en zullen komende week in gesprek gaan met Barcelona over een nog te versturen aanbieding. Via tussenpersonen zal er onderhandeld gaan worden en de hoop bestaat dat er dan een akkoord kan worden bereikt. Mocht dat inderdaad lukken, kan dat gevolgen hebben voor Depay.

Barcelona wil immers het liefst maar één spits laten gaan en omdat ook Depay hoopt op een uitgaande transfer, zou dat na een deal rond Aubameyang moeilijker kunnen worden. De Nederlander hoopt op medewerking van Barça om zijn overstap naar Juventus rond te kunnen krijgen en zal dus nerveus moeten toezien of en hoe snel zijn Gabonese concurrent wordt verkocht door los Azulgrana.

Juve kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waarna Manchester United hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro overnam van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman naar Barcelona gehaald, waar hij tot dusver goed was voor dertien doelpunten en twee assists in 36 officiële wedstrijden.