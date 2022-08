Rode kaart en Xavi Simons helpen PSV over dood punt bij Go Ahead

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 20:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:03

PSV heeft geen fout gemaakt in aanloop naar de komende play-offs in de Champions League tegen Rangers FC. De ploeg van Ruud van Nistelrooij sprankelde niet op bezoek bij Go Ahead Eagles, maar won wel: 2-5. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Mats Deijl. De verdediger kon inrukken na een vieze charge op de enkels van Richard Ledezma, die niet verder kon. Luuk de Jong, Xavi Simons (twee), Armando Obispo en Joey Veerman namen de Eindhovense treffers voor hun rekening.

Van Nistelrooij koos ervoor om verschillende spelers rust te gunnen in aanloop naar het treffen met het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Zo waren er basisplaatsen voor onder meer Ledezma, Simons en Fredrik Oppegård en werden Veerman, Guus Til en Philipp Max op de bank gehouden. Richting Til was het overigens geen signaal, zo gaf Van Nistelrooij voorafgaand aan het duel toe bij ESPN. De middenvelder, die uitblonk in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, bleef vorige week in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Emmen de volledige wedstrijd op de bank.

You'll Never Walk Alone, Donny ???? pic.twitter.com/UDsDP24o1k — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2022

Na een prachtig eerbetoon aan Donny van Iperen - in 2019/20 speler van Go Ahead - was het PSV dat al snel de leiding greep. Een verkeerde terugkopbal van Deijl kon worden onderschept door Simons. Bas Kuipers wist zijn inzet met een schitterende sliding te blokken, maar was een halve minuut later kansloos op een kopbal van De Jong op aangeven van Cody Gakpo: 0-1. Diezelfde Deijl en Kuipers waren na een kwartier spelen betrokken bij de gelijkmaker namens PSV, toen Gakpo het kopduel verloor en Isac Lidberg vogelvrij kon afronden. Go Ahead kreeg op dat moment meer grip op de wedstrijd, maar raakte de controle kwijt na een doldwaze actie van Deijl, die kon inrukken na een charge op de enkel van Ledezma.

Xavi Simons heeft zijn eerste voor @psv in de Eredivisie te pakken! ??#gaepsv pic.twitter.com/kuMXXvxV0z — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2022

De middenvelder van PSV moest zich laten vervangen door Veerman, waarna PSV het duel nog voor rust in het slot gooide. Simons scoorde eerst uit een rebound nadat De Jong op Jeffrey de Lange en de lat was gestuit en was niet veel later de aangever met een piekfijne voorzet op het hoofd van Obispo: 1-3. Bij aanvang van de tweede helft bracht Van Nistelrooij Ismael Saibari en Til voor De Jong en Gakpo, maar maakte PSV een ongeïnspireerde indruk. De Eindhovenaren waren slordig en maakten een uitgepufte indruk. Een bevlieging van Johan Bakayoko stuiterde via de onderkant van de lat terug het veld in. De buitenspeler trok vanaf de rechterkant naar binnen, maar was dus ongelukkig in de afronding.

Terwijl Go Ahead niet bij machte was om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maakte Simons aan alle onzekerheid een einde. De middenvelder werd bediend door Saibari en hield het hoofd koel oog in oog met De Lange. De ploeg van René Hake toonde echter wilskracht en trok in de slotfase meermaals ten aanval. Het bracht de marge terug naar twee via Oliver Edvardsen, die prachtig raak schoot vanaf de rechterkant van de zestien. Het slotakkoord kwam van de voet van Veerman. Nadat de middenvelder eerst nog op De Lange stuitte, was het in de slotminuut wel raak. Op aangeven van Mwene zorgde hij voor de 2-5.