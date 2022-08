Knotsgekke taferelen in de Championship: doelman QPR kopt raak in extremis

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 19:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:19

Sunderland heeft zichzelf zaterdagmiddag een bijzonder slechte dienst bewezen in de Championship. De promovendus leek in minuut 86 nog op weg naar een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Queens Park Rangers, maar moest in de slotminuten twee keer vissen: 2-2. De tweede tegentreffer kwam van het hoofd van doelman Seny Dieng.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Sunderland, dat na een half uur spelen de leiding greep via Ross Stewart. De aanvaller was er als de kippen bij om een rebound van dichtbij binnen te werken. De thuisploeg had in de eerste helft het betere van het spel en kwam op slag van rust verdiend op een 2-0 voorsprong. Ellis Simms kreeg de bal met ietwat geluk in de loop mee, dribbelde het vijandelijke strafschopgebied in en rondde beheerst af: 2-0.

Goalkeeper Seny Dieng headed in a last minute equaliser for QPR at Sunderland.pic.twitter.com/UUiux4TLIA — Sam Street (@samstreetwrites) August 13, 2022

Ook na rust leek het er geen moment op dat Queens Park Rangers met een resultaat van het veld zou stappen. De bezoekers drukten wel, maar kwamen slechts mondjesmaat tot uitgespeelde mogelijkheden. Tot de slotfase, toen Ilias Chair de spanning volledig terugbracht in het duel. De bezoekers begonnen er met de aansluitingstreffer in te geloven en kregen in de blessuretijd loon naar werken. Doelman Dieng besloot mee op te komen en kopte een voorzet van Chair tegen de touwen: 2-2.

Door de puntendeling verzuimt Sunderland de koppositie over te nemen in de Championship. De ploeg van trainer Alex Neil had aan de eerste twee competitieduels vier punten overgehouden en was met zeven punten de nieuwe lijstaanvoerder geweest. Nu staat de promovendus zesde met vijf punten uit drie duels. Sunderland eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de League One. In de play-offs op Wembley werd onder toeziend oog van 47.000 fans met 2-0 gewonnen van Wycombe Wanderers.