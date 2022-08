City rolt Bournemouth op bij debuut Senesi; inbreng Haaland opzienbarend klein

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:29

Marcos Senesi heeft zaterdagmiddag meteen zijn debuut gemaakt in het shirt van Bournemouth. De van Feyenoord overgekomen verdediger kwam in de uitwedstrijd tegen Manchester City tien minuten voor tijd binnen de lijnen en zag zijn ploeg pijnlijk onderuit gaan: 4-0. Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne en Phil Foden zorgden voor de doelpunten. Jefferson Lerma verschalkte tot overmaat van ramp zijn eigen doelman voor het slotakkoord. De inbreng van Erling Braut Haaland was magertjes. De Noorse superspits raakte slechts acht keer de bal en ging een kwartier voor tijd naar de kant.

Manchester City - Bournemouth 4-0

Guardiola wijzigde zijn ploeg slechts op één positie ten opzichte van de seizoensouverture tegen West Ham United vorige week. In de voorhoede moest Jack Grealish plaatsmaken voor Riyad Mahrez. De Algerijn zag hoe de eerste kansen van het duel voor City waren. Nadat Nathan Aké al na twee minuten spelen rakelings naast kopte, was de Algerijn zelf gevaarlijk met een vrije trap. Zijn poging in de korte hoek eindigde op de vuisten bij Mark Travers. Compleet volgens de verhoudingen grepen The Citizens na twintig minuten spelen de leiding, toen Gündogan het eindstation was van een combinatie door het centrum met Erling Braut Haaland: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

City was heer en meester en liet Bournemouth geen moment ruiken aan een resultaat. Na een half uur spelen werd de score verdubbeld door De Bruyne. De Belg werd bediend door Phil Foden, had een vrije doortocht richting Travers en rondde vervolgens buitengewoon fraai af door de bal met de buitenkant van de rechterschoen in de verre hoek te krullen: 2-0. Het bal in de eerste helft werd gesloten door Foden. Op slag van rust stond Mahrez aan de basis van de derde treffer door te openen op De Bruyne. Laatstgenoemde behield het overzicht, bediende Foden en zag de Engelsman aantekenen voor de 3-0.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld niet en was het City dat domineerde. Grote kansen bleven echter uit, waardoor de schade beperkt bleef voor Senesi en de zijne. Tien minuten voor tijd bepaalde Lerma de eindstand op 4-0. De verdediger werkte een voorzet van de andermaal uitstekend spelende João Cancelo ongelukkig achter zijn eigen doelman. Amper een minuut later kwam Senesi binnen de lijnen voor zijn eerste minuten in het shirt van The Cherries. City gaat door de zege aan kop in de Premier League en wordt achtervolgd door Arsenal, dat eveneens won. The Gunners waren met 4-2 te sterk voor Leicester City.

Wolverhampton Wanderers - Fulham 0-0

Fulham heeft opnieuw een knap punt gepakt in de Premier League. Na de 2-2 van vorige week tegen Liverpool hield de ploeg van manager Marco Silva ditmaal Wolverhampton Wanderers op 0-0. De bezoekers kregen zelfs de uitgelezen mogelijkheid om er met de overwinning vandoor te gaan, maar Aleksandar Mitrovic faalde vanaf de strafschopstip tien minuten voor tijd. De centrumspits mocht aanleggen na een overtreding van Rayan Aït-Nouri. Kenny Tete verscheen bij de bezoekers aan de aftrap en werd in de blessuretijd naar de kant gehaald.