Arsenal heeft het Emirates Stadium zaterdag een prachtige eerste thuiswedstrijd in de Premier League voorgeschoteld. Gabriel Jesus voldeed tegen Leicester City andermaal aan de verwachtingen waarmee hij van Manchester City is overgenomen: de Braziliaan werd met twee goals en twee assists de absolute uitblinker: 4-2 winst. Arsenal behoudt zo zijn honderd procent score en doet volop mee aan kop van de ranglijst. Verderop in Engeland debuteerde Luis Sinisterra als invaller voor Leeds United tegen Southampton (2-2).

Arsenal - Leicester City 4-2

Het ongewijzigde Arsenal zag Wesley Fofana heel vroeg in de wedstrijd één-op-één op Aaron Ramsdale schieten en nam vervolgens het initiatief. Granit Xhaka kopte na twintig minuten op de paal; enkele ogenblikken later schoot Gabriel Jesus uit een lastige hoek vanbinnen het strafschopgebied prachtig raak in de verre bovenhoek: 1-0. De spits profiteerde van voorbereidend combinatiewerk van Gabriel Martinelli en Xhaka, die de bal enigszins fortuinlijk tot bij de Braziliaan kregen. Jesus maakte er na 35 minuten met een kopbal bij de tweede paal 2-0 van, nadat Leicester-spits Jamie Vardy een hoekschop met het hoofd had verlengd.

Acht minuten na rust maakte Arsenal het onbedoeld plots weer spannend via William Saliba, die de bal knullig in eigen doel kopte bij een poging terug te spelen op Ramsdale: 2-1. Arsenal profiteerde aan de overzijde direct van een blunder van Leicester-doelman Danny Ward, die een hoge voorzet liet glippen. Jesus tikte de bal snel naar Xhaka, die intikte: 3-1.

Jesus miste al in de eerste helft meerdere grote kansen op zijn hattrick en schoot na 71 minuten opnieuw rakelings naast. Leicester knokte zich vlak daarna terug via James Maddison, die uit een moeilijke hoek tussen de benen van de weifelend optredende Ramsdale door schoot: 3-2. Opvallend genoeg sloeg Arsenal wederom direct terug, ditmaal via Martinelli, die op zestien meter van het doel werd aangespeeld door Jesus en met zijn mindere linker precies de verre onderhoek vond: 4-2. Jesus mikte kort daarna van heel dichtbij op de paal en liet daarmee een hattrick liggen, maar kreeg desalniettemin een verdiende publiekswissel. Ook Thomas Partey raakte nog de paal namens Arsenal.

Southampton - Leeds United 2-2

Sinisterra keerde bij Leeds United terug van een lichte blessure, die hem de openingswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-1 winst) kostte. De voormalig Feyenoorder maakte zes minuten voor tijd zijn opwachting als invaller voor Daniel James. Sinisterra had daarvoor vanaf de bank gekeken naar een opmerkelijk wedstrijdverloop. Leeds United, waar Pascal Struijk in de basis stond, leek kort na rust via twee goals van Rodrigo Moreno de macht te grijpen.

De spits tikte in minuut 46 bij de eerste paal een lage voorzet van Jack Harrison binnen en stond veertien minuten daarna klaar op de doellijn om een kopbal van Struijk tot doelpunt te promoveren: 0-2. Het bleek echter niet genoeg voor Leeds, dat zich in de slotfase liet verrassen door twee tegentreffers. Eerst schoot Joe Aribo knap raak in een druk strafschopgebied, daarna ontsnapte Kyle Walker-Peters dankzij een sublieme steekbal van Sekou Mara, waarna de rechtsback van dichtbij kon inschieten: 2-2.