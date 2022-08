Erik ten Hag kiest nu wél voor Cristiano Ronaldo in zijn basisopstelling

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Cristiano Ronaldo staat in de basis bij het tweede competitieduel van Manchester United onder Erik ten Hag. De Portugese superster neemt op bezoek bij Brentford zijn vertrouwde plek in de punt van de aanval over van Christian Eriksen, die tegen zijn voormalige werkgever terugschuift naar het middenveld. Lisandro Martínez behoudt de voorkeur boven Raphaël Varane, die op de bank terugkeert van een blessure. De wedstrijd begint om 18.30 uur.

Manchester United opende het seizoen in de Premier League vorige week zeer teleurstellend met een 1-2 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion. Ten Hag grijpt in en haalt Scott McTominay uit zijn basisopstelling. Eriksen schuift naar achter op het middenveld, waar Fred de balans zal moeten bewaken. Bruno Fernandes is de andere offensieve pion in die linie. Voor het overige tornt Ten Hag niet aan zijn startopstelling. Donny van de Beek en Tyrell Malacia beginnen dus opnieuw op de bank.

De hele afgelopen week bestond onduidelijkheid over het wel of niet meespelen van Ronaldo. "Hij heeft een goede trainingsweek gehad", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie. "Hij heeft twee halve wedstrijden gespeeld en of hij zaterdag in de basis staat, zullen we zien. Dat wordt mijn beslissing en die hou ik voor me." Ronaldo speelt dus, met onder meer Marcus Rashford vanaf de linkerflank ter ondersteuning.

Ten Hag beschouwt Rashford als een zeer belangrijke pion binnen zijn selectie, zo benadrukte de coach vrijdag nog maar eens. "Vanaf de eerste dag dat ik hier ben, ben ik heel blij met hem en ik wil hem niet kwijt", aldus Ten Hag, die reageerde op de vermeende belangstelling van Paris Saint-Germain. "Hij behoort zeker tot onze plannen bij Manchester United."

Opstelling Brentford: Brentford: Raya, Roerslev, Jansson, Mee, Hickey, Henry, Nørgaard, Jensen, Dasilva, Mbeumo, Toney.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Fred, Fernandes, Eriksen; Sancho, Ronaldo, Rashford.