Werner heeft aan 36 minuten genoeg voor eerste treffer; Boëtius debuteert

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 17:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Timo Werner heeft zich bij zijn rentree in het shirt van RB Leipzig meteen laten gelden. De aanvaller had 36 minuten nodig om voor zijn eerste treffer van het seizoen aan te tekenen. Voldoende voor de overwinning was het echter niet, daar de ploeg bleef steken op een 2-2 gelijkspel tegen 1. FC Köln. Ook Bayer Leverkusen morste punten. De Nederlandse moet buigen voor FC Augsburg, dat met 1-2 te sterk bleek. Jean-Paul Boëtius maakte zijn debuut in het shirt van Hertha BSC, maar kon niet voorkomen dat de club uit de hoofdstad bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig – 1. FC Köln 2-2

Bij RB Leipzig waren de ogen gericht op Timo Werner, die deze zomer terugkeerde van een buitenlands avontuur bij Chelsea. In de 36e minuut was het gelijk raak voor de Duitse spits. Werner schoot van een meter of 25 en had vervolgens het geluk dat Köln-doelman Marvin Schwabe de bal door zijn handen liet glippen. Toch kwamen de bezoekers vijf minuten later al op gelijke hoogte. Florian Dietz schoot raak op aangeven van Florian Kainz, die de bal panklaar voorgaf bij de tweede paal. Nog voor rust werden de problemen van Leipzig groter. Dominik Szoboszlai kreeg in de blessuretijd van de eerste helft rood na een lichte armbeweging richting doelpuntenmaker Kainz.

Na de thee kwam Köln dicht bij de gelijkmaker. Een voorzet van Jonas Hector kwam bij de tweede paal terecht, waar zijn medespelers net tekort kwamen om binnen te tikken. Even later was het aan de andere kant wel raak. Op aangeven van Dani Olmo schoot Christopher Nkunku fraai raak in de lange hoek. Köln-trainer Steffen Baumgart besloot vervolgens drie keer te wisselen en niet veel later was de gelijkmaker daar. Uit een hoekschop wist Leipzig-verdediger Josko Gvardiol niet wat hij met de bal moest doen, waardoor de Kroaat het leer in zijn eigen doel werkte.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1-2

Met Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong en Jeffrey Gouweleeuw in de basis en Daley Sinkgraven op de bank waren de eerste speldenprikken voor de bezoekers, die na een kwartier spelen brutaal de leiding namen. Na een schitterende aanval over de linkerkant van het veld kwam de bal terecht bij Fredrik Jensen, die de bal met de punt van zijn schoen voorbij doelman Andrej Loenjov schoof. Het duurde tot de slotminuut van de eerste helft voordat Leverkusen de stand gelijk trok. Charles Aránguiz kreeg de bal op de rand van de zestien voor de voeten na een geblokt schot en haalde fraai uit met een volley: 1-1. Leverkusen leek in de slotfase de meeste aanspraak te maken op een overwinning, maar moest tien minuten voor tijd de 1-2 slikken, toen André Hahn uithaalde van een meter of twintig: 1-2.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1-1

Mario Götze speelde het eerste uur mee bij Eintracht, terwijl Boëtius bij Hertha debuteerde met een invalbeurt in de laatste 32 minuten. Een uitstekende voorzet van Dodi Lukebakio belandde al in de derde minuut op het hoofd bij Suat Serdar, die Hertha simpel op voorsprong bracht: 1-0. Die marge had na 22 minuten vergroot moeten worden Wilfried Kanga, die een eenvoudige intikker huizenhoog over mikte. Drie minuten na rust werd Eintracht terug in de wedstrijd geholpen door Filip Uremovic, die de bal in de opbouw zomaar overdroeg aan Randal Kolo Muani. De aanvaller was er vandoor en legde breed op Daichi Kamada, die zo kon binnenschuiven: 1-1. Boëtius viel vervolgens in en deed één doelpoging: een totaal mislukt schot van twintig meter. Nieuw balverlies op eigen helft leek Hertha één minuut voor tijd een strafschop tegen te kosten, maar de VAR draaide dat terug.