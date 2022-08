Ontslag Halilhodzic doet pijn: ‘Had een goede band met hem’

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 16:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:54

Oussama Tannane is niet blij met het ontslag van bondscoach Vahid Halilhodzic bij de nationale ploeg van Marokko. De middenvelder maakte zondag zijn debuut voor NEC in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-1). Desondanks was Tannane de absolute smaakmaker en wil hij zijn goede vorm doorzetten, met als ultieme doel om een plek in de WK-selectie van Marokko te bemachtigen.

Na zijn eerste wedstrijd voor de Nijmegenaren liep Tannane al een ereronde en werd hij overladen met applaus van de NEC-fans. Niet lang geleden was de flamboyante smaakmaker nog speler van aartsrivaal Vitesse, al duurde het dus niet lang voor het publiek om Tannane in de armen te sluiten. De elfvoudig Marokkaans international speelde een weergaloze eerste helft, waarin hij bijna vanaf eigen helft scoorde, langs tegenstanders dribbelde en medespelers alleen voor het vijandelijke doel zette. Zijn huidige vorm wil hij doortrekken richting het WK.

Oussama Tannane is het voetballen niet verleerd... ?? De hoogtepunten van zijn eerste helft in het shirt van @necnijmegen zijn om van te smullen ?? pic.twitter.com/yoCoG1VGKL — ESPN NL (@ESPNnl) August 10, 2022

Tannane werd in maart 2021 voor het laatst opgeroepen voor zijn land. “Het WK is voor iedereen een droom. Dat is iets wat in mijn achterhoofd zit, maar ik focus me eerst op NEC", zegt Tannane in gesprek met de Gelderlander. "Voor het WK van 2018 speelde ik vijf van de zes kwalificatieduels. Uiteindelijk raakte ik geblesseerd en nam iemand die daarvoor nooit werd geselecteerd mijn plek in. Dat de bondscoach is ontslagen, is alleen totaal niet in mijn voordeel. Hij wist wat hij aan me had. Ik had een goede band met hem, hij is zeker geen slechte man.” Halilhodzic werd deze week ontslagen. Grote reden daarvoor was zijn conflict met sterspeler Hakim Ziyech, met wie hij in onmin leefde.

De goede vorm van Tannane is opvallend te noemen. Vorig jaar werd de behendige linkspoot na een ruzie met Vitesse-trainer Thomas Letsch uit de selectie gezet. In januari vertrok hij naar het Turkse Göztepe, al verdween hij daar na een trainerswissel al snel op de bank. Nu is Tannane dus definitief terug en wil hij het zure gevoel van de nederlaag tegen Twente wegspoelen. “Het ontbrak ons aan een stukje geluk bij het afmaken van de kansen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat tegen Volendam beter gaat, want we hebben in alle linies echt veel kwaliteit rondlopen."