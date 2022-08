Van Nistelrooij gooit elftal opnieuw om en houdt Veerman op de bank

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 17:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:25

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De oefenmeester kiest ervoor om verschillende spelers rust te geven met het oog op de play-offs in de Champions League tegen Rangers. Onder meer Richard Ledezma, Xavi Simons en Fredrik Oppegård staan aan de aftrap. Het duel in De Adelaarshorst begint om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

PSV moet het in Deventer doen zonder Olivier Boscagli, Yorbe Vertessen, Mauro Júnior en Noni Madueke. Bij Go Ahead ontbreken Jahnoah Markelo en Martijn Berden. Van Nistelrooij kiest ervoor om onder meer Guus Til en Ismael Saibari aan de kant te houden in De Adelaarshorst. Aanstaande dinsdag speelt PSV om 21.00 uur in Glasgow de heenwedstrijd tegen Rangers in de belangrijke laatste voorronde van de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Walter Benítez start tegen Go Ahead zoals gewoonlijk onder de lat. Op rechtsback begint Phillipp Mwene. De verdediger werd tegen FC Emmen nog aan de kant gehouden ten koste van Ki-Jana Hoever. In het hart van de defensie verandert niets ten opzichte van de thriller tegen AS Monaco met Jordan Teze en Armando Obispo. Philipp Max wordt rust gegund. Hij wordt aan de linkerkant vervangen door Oppegård. Van Nistelrooij zal hopen dat Mauro snel terugkeert, zodat hij op de linksbackpositie vaker kan gaan rouleren.

Op het middenveld wordt Til vervangen door Xavi Simons. Even werd gedacht dat Ibrahim Sangaré zou worden gespaard, maar hij staat gewoon aan de aftrap. Joey Veerman begint wel op de bank. Ledezma staat op zijn plek. Voorin neemt Johan Bakayoko de plaats van Saibari in. De jonge Belg maakte tegen Emmen de openingstreffer voor PSV. De aanval wordt gecompleteerd door Luuk de Jong en Cody Gakpo.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Fontán, Idzes, Kuipers; Linthorst, Rommens, Llansana; Edvardsen, Stokkers, Lidberg

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Oppegard; Sangaré, Ledezma, Xavi; Bakayoko, De Jong, Gakpo