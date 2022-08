Gullit: ‘Man United leeft in het verleden, ze praten te vaak over dat team'

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 15:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:28

Ruud Gullit heeft zich zich bijzonder kritisch uitgelaten over Manchester United. Tijdens een evenement van Laureus heeft de oud-middenvelder zich uitgesproken over het verval van the Red Devils. “Ze hebben een kans laten liggen om het voetbal te veranderen. Ze leven nog in het verleden.”

Man United begon het nieuwe Premier League-seizoen catastrofaal. De eerste (thuis)wedstrijd werd direct verloren van laagvlieger Brighton & Hove Albion (1-2). Gezien de bestuurlijke en sportieve problemen van de afgelopen jaren was het geen heel grote verrassing op dat Man United gelijk op de openingsdag verloor. De club van manager Erik ten Hag wordt niet gezien als titelkandidaat en richt zich met name op een plek in de top vier, dat aan het eind van het seizoen Champions League-voetbal oplevert. Desondanks is de klap van de nederlaag hard aangekomen.

Volgens Gullit is de club uit Manchester op het gebied van aantrekkingskracht inmiddels voorbijgestreefd door stadgenoot Manchester City en eeuwige rivaal Liverpool. “Ze hebben een kans laten liggen om het voetbal te veranderen. Ze leven nog in het verleden”, zei de Ballon d’Or-winnaar van 1987. “Ze praten te vaak over het team uit de jaren negentig (dat in 1999 de Champions League veroverde, red.). Als je ziet hoe sommige teams tegenwoordig spelen, dan loopt United achter. Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Thomas Tuchel hebben veranderingen doorgevoerd en United is blijven hangen in het verleden. Louis van Gaal en José Mourinho zijn goede coaches, maar er is een nieuw tijdperk aangebroken en United is niet meegegaan met de tijd.”

Over Ten Hag is Gullit positief, al stipt hij wel aan dat de ex-trainer van Ajax zich snel moet aanpassen aan Engeland. “Je moet leren begrijpen dat je de wedstrijden niet alleen voetballend kunt winnen. Je hebt naast techniek ook kracht en uithoudingsvermogen nodig.” Volgens Gullit maakt de vaak extreme media-aandacht rondom de club Ten Hag’s baan er niet makkelijker op. “Er zijn vijf oud-spelers van de club die iedere dag over Manchester United praten”, doelt Gullit op onder meer Gary Neville en Rio Ferdinand. “Dat is lastig. Als je dan niet wint, dan zie je dat iedere dag de eerste zes artikelen in de krant over United gaan. Iedere dag weer.” Zaterdagavond gaat Ten Hag op zoek naar eerherstel, wanneer hij met zijn club aantreedt tegen Brentford.

Morata

Een van de spelers die Man United van een nieuwe impuls in de aanval zou kunnen voorzien is Álvaro Morata, zo meldt The Athletic. De spits van Atlético Madrid zou zo'n 35 miljoen euro moeten kosten. Nadat de komst van Marko Arnautovic naar Old Trafford afketste, komt Ten Hag nu dus uit bij de Spaanse spits. "De stopgezette onderhandelingen met Arnautovic hebben de deur geopend voor spelers die eerst als problematisch werden gezien", meldt het medium. Er zou een aanzienlijke kans zijn dat Morata zich bij Man United zal voegen.