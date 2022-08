Xavi stuurt Sergiño Dest naar tribune; Frenkie vermoedelijk bankzitter

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 14:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:36

Sergiño Dest zal zaterdagavond niet in actie komen bij de seizoensopener van Barcelona in LaLiga. De Catalanen spelen in het eigen Camp Nou tegen Rayo Vallecano, waar Dest dus op de tribune zal plaatsnemen. Dest is na het vertrek van Ronald Koeman veel minder aan spelen toegekomen. Frenkie de Jong en Memphis Depay maken wel deel uit van de 23-koppige selectie. Aanwinsten Robert Lewandowskim Franck Kessié, Andreas Christense en Raphinha zijn op tijd ingeschreven en kunnen dus speelminuten maken. Jules Koundé moet nog even wachten op zijn debuut namens Barcelona.

De 21-jarige rechtsback kwam medio 2020 over van Ajax en speelde sindsdien 72 wedstrijden voor de Blaugrana. Koeman werd eind oktober 2021 ontslagen bij Barcelona en dat bleek ook slecht nieuws te zijn voor Dest. Onder de nieuwe trainer Xavi kwam de Amerikaans international beduidend minder aan spelen toe. De oefenmeester kiest doorgaans voor Sergi Roberto als rechterverdediger, terwijl de linksbackpositie - waar Dest ook uit de voeten kan - wordt bezet door Jordi Alba.

Ook was blessureleed een van de redenen dat Dest minder in actie kwam na het vertrek van Koeman. Zo lag de verdediger er vorig seizoen ruim twee maanden uit door verschillende spierblessures. Spaanse media verzekeren nu echter dat de absentie van Dest in de wedstrijdselectie niets met blessures te maken heeft. Centrumverdediger Ronald Araújo acteerde vorig seizoen ook regelmatig als rechtsback, al komen zijn aanvallende kwaliteiten daar minder tot uitdrukking. In de verwachte opstelling van Mundo Deportivo vormt Sergi Roberto samen met Araújo, Eric García en Jordi Alba de achterhoede.

Ook Depay - die vermoedelijk naar Juventus vertrekt - en De Jong zullen zaterdagavond waarschijnlijk niet aan de aftrap staan. Laatstgenoemde is onderwerp van een transfersaga waarvan het einde nog niet in zicht is. Met name Manchester United hengelt al langer nadrukkelijk naar de diensten van de Nederlands international. Xavi kiest daarom waarschijnlijk voor Gavi, Sergio Busquets en Pedri als driemansmiddenveld.