Kik Pierie komt met reactie op bizarre blunder tijdens duel Jong Ajax

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 09:22

Kik Pierie heeft vrijdagavond na afloop van de uitwedstrijd tegen Roda JC (1-0 nederlaag) direct gereageerd op het bizarre moment waarmee hij Jong Ajax de das omdeed. Na ruim een uur spelen pakte de centrale verdediger de bal op in het strafschopgebied, terwijl het spel nooit stil had gelegen. Daardoor kreeg Roda een penalty die werd benut door spits Dylan Vente. Daarmee zette Vente direct de eindstand op het scorebord.

Pierie legt voor de camera’s van ESPN uit wat er in de 66ste minuut door hem heen ging. "Die bal kwam vanaf de zijkant en ik dacht dat er werd gefloten. Ik dacht: wij moeten een vrije trap nemen. Tegen de keeper zei ik: Ik neem hem wel. Daarom pak ik hem in mijn handen. Er was dus niet gefloten en ik dacht van wel. Gewoon heel stom”, aldus de centrale verdediger na afloop.

Pierie had op het bewuste moment zelf oprecht niet door waarmee scheidsrechter Clay Ruperti bezig was. “Eerst besef je het niet eens. Ik vroeg me af waarom de scheids in godsnaam floot, omdat ik gewoon de bal wilde nemen.” Pierie beseft dat hij zijn team met deze beslissende actie in de steek heeft gelaten. “Het is gewoon stom, dat is alles wat ik kan zeggen. Het is gebeurd, ik kan er niks meer aan doen, ik kan het niet terugdraaien en het is jammer dat het beslissend is geweest.”

Het gehele elftal van trainer John Heitinga speelde verder eveneens een vrij belabberde wedstrijd in Kerkrade. De Amsterdammers wisten in de eerste twee wedstrijden van het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen nog niet te winnen en staan met slechts één punt op de twaalfde plek. Jong Ajax komt pas op maandag 22 augustus weer in actie tegen het ervaren De Graafschap, dat ook bezig is aan een slechte competitiestart. De Superboeren uit Doetinchem verloren de eerste twee duels.

