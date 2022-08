Gravenberch strijdt met absolute toptalenten om gerenommeerde trofee

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 08:09 • Wessel Antes • Laatste update: 08:11

Ryan Gravenberch maakt kans om dit jaar de Kopa Trophy te winnen, zo maakte France Football vrijdagavond bekend. De trofee wordt ieder jaar uitgereikt aan het grootste talent onder de 21 jaar. De kersverse middenvelder van Bayern München heeft echter een aantal geduchte concurrenten voor het daadwerkelijk winnen van de prijs.

In de strijd om de trofee neemt Gravenberch het op tegen slechts twee verdedigers, Josko Gvardiol (RB Leipzig) en Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Met name in zijn eigen linie, op het middenveld, vindt Gravenberch veel gevreesde concurrenten terug. Met Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern München) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) heeft hij concurrenten die het al hebben laten zien op het allerhoogste niveau. Ook in de voorhoede werden er dit jaar maar twee spelers genomineerd. Bukayo Saka (Arsenal) en Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) maken kans op de felbegeerde trofee.

The ten Kopa Trophy nominees ?? ???? Karim Adeyemi ?? Jude Bellingham ???? Eduardo Camavinga ???? Gavi ???? Ryan Gravenberch ???? Nuno Mendes ???? Jamal Musiala ???? Joško Gvardiol ?? Bukayo Saka ???? Florian Wirtz#TropheeKopa #ballondor pic.twitter.com/d15OVTJYNJ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

Vorig seizoen werd Gravenberch ook al genomineerd voor de trofee, maar door zijn sterke seizoen bij Ajax komt Gravenberch nu opnieuw in aanmerking. De prijs wordt sinds 2018 uitgereikt. In het verleden won één Nederlander de Kopa Trophy, in de naam van Matthijs de Ligt in 2019. Een jaar eerder eindigde Justin Kluivert op de derde plek achter Kylian Mbappé. In de meest recente editie ging Barcelona-middenvelder Pedri er met de prijs vandoor.

De twintigjarige Gravenberch begon in juli aan zijn nieuwe avontuur in München. De Duitsers namen de middenvelder voor een vaste transfersom van 18,5 miljoen euro over van Ajax, terwijl dat bedrag nog kan oplopen door middel van bonussen. Hoewel zijn directe concurrent Leon Goretzka geblesseerd is, moest Gravenberch het tot nu toe doen met twee invalbeurten bij Bayern. In totaal kwam hij tot dusver tot 55 officiële speelminuten voor de club. Zondagmiddag neemt Bayern het in een thuisduel op tegen VfL Wolfsburg.