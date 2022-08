VZ 5: de belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Sébastien Haller genomineerd voor Ballon dOr; Lionel Messi níét

Toch enigszins goed nieuws voor Sébastien Haller in deze roerige tijden. De spits van Borussia Dortmund is een van de dertig kanshebbers voor de Ballon d'Or, onder meer vanwege zijn uitzonderlijke prestaties in de Champions League afgelopen seizoen bij Ajax. Een al even grote verrassing is het ontbreken van Lionel Messi op de longlist. De Argentijn maakte een matig seizoen debuutseizoen door bij Paris Saint-Germain en staat daarom net als teamgenoot Neymar niet op de lijst.

Ajax wil Naci Ünüvar verhuren, maar hijzelf twijfelt

Ajax wil Naci Ünüvar graag elders op huurbasis ervaring op laten doen. De Amsterdammers zijn dusdanig goed bezet op de positie van aanvallende middenvelder, dat er weinig perspectief op speeltijd is voor de negentienjarige groeilbriljant. Volgens Mike Verweij moet er echter nog flink wat gebeuren wil Ünüvar vertrekken. Tot op heden heeft nog geen enkele aanbieding de geboren Zaandammer kunnen bekoren.

Alfred Schreuder denkt nog niet aan afscheid van Ihattaren

Alfred Schreuder heeft nog altijd contact met Mohamed Ihattaren. Ondanks dat de trainer niet te veel kwijt wilde over de situatie rondom de aanvallende middenvelder, onthulde hij wel dat het hoofdstuk Ajax nog niet afgesloten is. Dat druist rechtstreeks tegen de verwachtingen van Valentijn Driessen in, die denkt dat Ajax op 31 december 'zo goed als zeker' afscheid gaat nemen van de huurling van Juventus.

Slot lijkt Feyenoord-fans gerust te stellen: Aursnes gaat helemaal niet weg

Arne Slot heeft vrijdag op het persmoment in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen een update verschaft over de situatie van Fredrik Aursnes. Volgens de hoofdtrainer van Feyenoord is de Noor helemaal niet op weg naar Benfica, zoals onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano beweert. Slot vertelt dat het al een flinke tijd geleden is dat de Portugezen zich voor het laatst gemeld hebben in De Kuip.

Barcelona krijgt bevestiging van LaLiga en hoeft nog slechts één aanwinst in te schrijven

Barcelona heeft opnieuw 24,5 procent van productiebedrijf Barça Studios verkocht. Hiermee kan de club honderd miljoen euro bijschrijven en krijgt het voor de vierde keer in korte tijd een financiële injectie. Zo zijn bijna alle zomeraanwinsten inmiddels ingeschreven: Raphinha, Robert Lewandowski, Andreas Christensen en Franck Kessié zijn allen beschikbaar voor de openingswedstrijd tegen Rayo Vallecano. Alleen achter de naam van Jules Koundé staat nog een vraagteken.

