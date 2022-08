Invallers schieten Dortmund in laatste kwartier langs blunderende Flekken

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 22:32 • Wessel Antes • Laatste update: 23:00

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond in het laatste kwartier alsnog een 1-3 zege uit het vuur gesleept tegen SC Freiburg. De thuisploeg kwam na 35 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Michael Gregoritsch, maar moest in het laatste kwartier toch buigen voor een slotoffensief van een jeugdig Dortmund. Doelpunten van Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko en Marius Wolf bepaalden de eindstand op 1-3 in het voordeel van die Borussen. Nederlander Mark Flekken nam bij de gelijkmaker een negatieve rol op zich met een gigantische blunder.

Bij Dortmund startte Anthony Modeste, de vervanger van de zieke Sébastien Haller, vrijdagavond voor het eerst in de basiself van trainer Edin Terzic. De 34-jarige Fransman kreeg zelfs de eerste grote kans van de wedstrijd op aangeven van Marco Reus. Met een hard schot probeerde Modeste doelman Flekken te verschalken, maar de Nederlander wist zijn inzet op knappe wijze te keren. In de 35ste minuut was het aan de andere kant van het veld wel raak, toen Gregoritsch het best anticipeerde op een rebound en de bal rechts in de bovenhoek wist te knikken. Daarmee ging Dortmund dus met een achterstand de rust in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust ging het elftal van Terzic een stuk offensiever en gedurfder voetballen. Toch kreeg Freiburg via Gregoritsch en voormalig PSV’er Ritsu Doan grotere kansen om de voorsprong uit te breiden. Terzic besloot in het laatste half uur een aantal jongelingen de kans te geven, en dat bleek een gouden zet te zijn. Uiteindelijk wist Dortmund pas in de 77ste minuut langszij te komen. Na een uitstekende pass van invaller Moukoko was het de achttienjarige Engelsman Bynoe-Gittens die de bal langs een blunderende Flekken wist te werken. Flekken liet de makkelijk houdbare poging van Bynoe-Gittens zomaar door zijn vingers glippen. Door het doelpunt leek Dortmund vleugels te krijgen, waarna een indrukwekkend slotoffensief volgde.

Nadat Bynoe-Gittens verzuimde zijn tweede doelpunt te maken, was Moukoko bij de 1-2 zelf het eindstation. Julian Brandt wist het zeventienjarige wonderkind in stelling te brengen, waarna Moukoko de bal met zijn sterke linker tegen de touwen schoot. In de 88e minuut kon Dortmund deze voorsprong zelfs uitbreiden door een knap doelpunt van Wolf, die Flekken na een solo-actie in de verre hoek kansloos achterliet. Daardoor is Dortmund na twee wedstrijden nog steeds foutloos in de Bundesliga.