Pierie dompelt Jong Ajax op knullige wijze in rouw; PEC meldt zich aan kop

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 22:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:26

PEC Zwolle is in ieder geval tot komende maandag koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De selectie van Dick Schreuder deed het net op bezoek bij Telstar vier keer bollen en kreeg zelf geen doelpunt tegen: 0-4. Na de 2-1 overwinning op De Graafschap van afgelopen week is het genoeg om in ieder geval tot begin volgende week aan kop te staan. Jong Ajax-trainer John Heitinga wacht nog altijd op zijn eerste zege. Een late penalty van Dylan Vente bezorgde het beloftenelftal van de Amsterdammers een 1-0 nederlaag bij Roda JC Kerkrade. Kik Pierie mocht die zich absoluut aanrekenen.

Telstar - PEC Zwolle 0-5

De selectie van Schreuder was de queeste om binnen één seizoen terug te keren naar de Eredivisie vorige week goed begonnen met een 2-1 overwinning op De Graafschap. In Velsen-IJmuiden werkte PEC aan het doelsaldo. Na twee minuten had Chardi Landu de bal al in het net liggen; zeven minuten later verdubbelde collega-aanvaller Tolis Vellios de marge met een handig wippertje. Landu bracht zijn seizoenstotaal nog op twee voordat Telstar even adem mocht halen. De drie wissels van trainer Mike Snoei sorteerden echter geen effect. Uit de eerste kans na rust maakte Luis Görlich de 0-4. De IJsselse storm ging even liggen, tot Thomas van den Belt het slotakkoord verzorgde.

Roda JC Kerkrade - Jong Ajax 1-0

De verhoudingen zeilden lang op en neer in het Parkstad Limburg Stadion. Het gevaar aan Limburgse zijde kwam vooral van Vente, terwijl Jong Ajax dichtbij kwam via Youri Regeer en Christian Rasmussen. Na ruim een uur spelen was het nog gissen aan welke kant de eerste goal zou vallen, toen Pierie de fout inging. Ajax-doelman Sten Kremers leek aan te leggen voor een doeltrap, maar tikte de bal opzij naar de verdediger. Pierie legde het leer klaar met zijn hand, waarna de scheidsrechter floot voor hands. Vente ging achter de bal staan en zorgde voor de enige treffer van de avond.

Kortsluiting bij Kik Pierie; hands en een penalty... ??#rodjaj pic.twitter.com/q1I1jxZfVx — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2022

Almere City - TOP Oss 3-0

Almere City had na de nederlaag van vorige week wat goed te maken en deed dat ook: 3-0. Na een sterk eerste kwartier beloonde de thuisploeg zich via Faiz Mattoir. De van AC Ajaccio overgekomen vleugelaanvaller schoot na een dubbele schaar fraai raak met zijn linkervoet. Rick Stuy van den Herik kreeg vervolgens de kans om TOP Oss op gelijke hoogte te koppen, maar zijn inzet belandde op de buitenkant van de paal. Bijna tien minuten na rust mocht Hamdi Akujobi vrij door de Brabantse defensie dribbelen, waarna zijn inzet met links onder de benen van doelman Norbert Alblas tegen de touwen sloeg. TOP Oss probeerde het Almere City nog moeilijk te maken, maar het bleef bij enkele kansjes. Tijmen Wildeboer zorgde vijf minuten voor tijd voor de definitieve beslissing.

De Graafschap - VVV Venlo 1-2

De Graafschap werd na een kwartier spelen gevaarlijk met een schot op de paal van Giovanni Korte. Drie minuten later hadden de Superboeren meer geluk. Na klungelig uitverdedigen van Sem Dirks schoot Camiel Neghli van dichtbij hard raak. VVV-goalie Lukas Zima kon zich aan de andere kant onderscheiden na pogingen van Danzell Gravenberch en Siem de Jong. Op aangeven van Sven Braken mocht Thijme Verheijen even later zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maken, waarmee hij voor de gelijkmaker zorgde. In de tweede helft maakte Braken zelf de 1-2 uit een strafschop na een onhandige overtreding van Jeffrey Fortes. De Graafschap zette aan, maar Zima bleef voortreffelijk keepen. Charlison Benschop werd nog gebracht als breekijzer, maar kon de gelijkmaker niet meer forceren.

Helmond Sport - Jong AZ 1-3

Na acht minuten spelen zorgde Soulyman Allouch op aangeven van Iman Griffith voor de voorsprong voor Jong AZ. Het spel werd er daarna lange tijd niet beter op, al werd het geduld van de thuisploeg na ruim een half uur spelen beloond. Na een zeer fraai steekpassje van Gaetan Bosiers rondde Martijn Kaars fraai af voor de gelijkmaker. In de tweede helft was Helmond Sport de betere ploeg, maar kon AZ na een kwartier kinderlijk eenvoudig counteren naar de 1-2. Op aangeven van wederom Griffith was het Damienus Reverson die binnen kon tikken. De Brabanders zetten aan om de gelijkmaker te forceren, maar strandden op de uitstekend spelende Sem Westerveld. In de slotfase gooiden de Alkmaarders het duel definitief in het slot via Robin Lathouwers.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 2 2 0 0 6 6 2 Jong AZ 2 2 0 0 4 6 3 VVV-Venlo 2 2 0 0 4 6 4 FC Eindhoven 2 2 0 0 3 6 5 Roda JC Kerkrade 2 2 0 0 3 6 6 Heracles Almelo 1 1 0 0 4 3 7 NAC Breda 1 1 0 0 1 3 8 Almere City FC 2 1 0 1 0 3 9 TOP Oss 2 1 0 1 0 3 10 Jong PSV 1 0 1 0 0 1 11 Willem II 2 0 1 1 -1 1 12 Jong Ajax 2 0 1 1 -1 1 13 Telstar 2 0 1 1 -5 1 14 FC Den Bosch 1 0 0 1 -2 0 15 MVV Maastricht 1 0 0 1 -2 0 16 FC Dordrecht 1 0 0 1 0 0 17 Jong FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 18 ADO Den Haag 1 0 0 1 0 0 19 De Graafschap 2 0 0 2 -2 0 20 Helmond Sport 2 0 0 2 -3 0