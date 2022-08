Willem II krijgt in allerlaatste seconde flinke tik in Brabants onderonsje

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 22:00 • Wessel Antes • Laatste update: 22:06

Willem II heeft vrijdag ook in de tweede wedstrijd van het seizoen een teleurstellende prestatie afgeleverd, door met 2-1 te verliezen bij FC Eindhoven. Halverwege de eerste helft kwam Eindhoven op voorsprong dankzij een treffer van Evan Rottier, waarna Dan Crowley een kwartier voor tijd met geluk de 1-1 binnenschoot. In de allerlaatste seconde was het Pjotr Kestens die de Eindhovenaren naar een 2-1 overwinning schoot.

Willem II startte vrijdagavond met dezelfde opstelling als in de eerste speelronde tegen Jong PSV (1-1), waardoor de van FC Groningen overgekomen Michael de Leeuw op de bank moest beginnen. Bij Eindhoven moest Engelsman Dalton Enopka plaatsmaken voor nieuweling Ozan Kökcü. Ozan is de oudere broer van Feyenoorder Orkun Kökcü en werd voor honderdduizend euro overgenomen van Telstar, waar hij in de afgelopen jaren vijftig officiële wedstrijden speelde.

Nadat Willem II in het eerste kwartier verzuimde op voorsprong te komen via eerst Dan Crowley en daarna Pol Lonch, was het halverwege de eerste helft direct raak bij de eerste mogelijkheid die Eindhoven kreeg. Brian De Keersmaecker probeerde de bal bij Naoufal Bannis te krijgen, maar zag Freek Heerkens tussen zijn poging komen. De ervaren verdediger van Willem II raakte de bal echter verkeerd, waardoor die bij Evan Rottier belandde. Voor de jonge spits, die deze zomer transfervrij overkwam van ADO Den Haag, was het vervolgens een koud kunstje om de bal langs Willem II-doelman Joshua Smits te werken.

Na het Eindhovense doelpunt had Willem II veelvuldig te bal, maar deed de ploeg van Kevin Hofland daar weinig mee. Met name Heerkens en Lucas Woudenberg waren diverse keren erg slordig en leken last te hebben van het stugge kunstgrasveld. Voorin lukte het de Tilburgers nauwelijks om gevaarlijk te worden. In de rust haalde Hofland daarom onder anderen de teleurstellende Jizz Hornkamp naar de kant. Na ruim een uur spelen kreeg Eindhoven een grote kans om op 2-0 te komen via Jasper Dahlhaus, maar zijn inzet werd door Smits ternauwernood tot een corner verwerkt.

In de 72e minuut mocht De Leeuw eindelijk zijn opwachting maken. De 35-jarige goaltjesdief kwam in het veld voor de Zweed Max Svensson, die vorige week tegen Jong PSV nog trefzeker was. Vier minuten later kon Willem II alsnog langszij komen. Net buiten de zestien meter besloot Crowley om plotseling uit te halen. Al glijdend zag hij zijn poging via een Eindhovens been via de onderkant van de lat achter de kansloze Nigel Bertrams belanden. In de 94e minuut werd het alsnog een extreem waardeloze avond voor de Tricolores, toen invaller Kestens vanuit een moeilijke hoek diagonaal de 2-1 tegen de touwen schoot.