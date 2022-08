Kharchouch houdt promovendus Excelsior met dubbelslag nog altijd foutloos

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 21:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:27

Excelsior is na twee speelronden nog altijd foutloos in de Eredivisie. Nadat de selectie van Marinus Dijkhuizen de seizoensouverture tegen SC Cambuur al naar zich toetrok, was ook het Vitesse van Thomas Letsch een prooi: 3-1. Reda Kharchouch opende na iets minder na een kwartier zijn rekening voor de promovendus en was ook verantwoordelijk voor de tweede treffer, evenals de assist op de 3-1. Vitesse blijft na het verlies tegen Feyenoord van vorige week (2-5) puntloos.

De thuisploeg kwam na vijf minuten met de schrik vrij in het Van Dongen & De Roo Stadion. Toni Domgjoni nam het doel van Stijn van Gassel onder vuur, maar zag zijn schot uiteenspatten op de lat. Kharchouch had even later meer geluk. De spits, die dit seizoen gehuurd wordt van Sparta Rotterdam, reageerde attent op een diepe bal van Siebe Horemans en tikte de bal achter Jeroen Houwen.

Het was de eerste treffer dit seizoen voor de geboren Amsterdammer, en nog voor het verstrijken van de twintig minuten kwam daar een tweede bij. Kharchouch vertrok precies op tijd om een hoge steekpass van Marouan Azarkan schitterend over de uitkomende Houwen te werken: 2-0. De VAR keek daarbij nog even of Kharchouch niet in buitenspelpositie stond op het moment van spelen, maar keurde het doelpunt toch goed.

Vitesse maakte het Van Gassel een aantal keren flink lastig voordat het na een half uur spelen de gelijkmaker vond. Million Manhoef stuitte met zijn poging aanvankelijk nog op de Excelsior-goalie, voordat Nikolai Baden Frederiksen de rebound verzilverde. Daardoor gingen de teams met een 2-1 stand op het scorebord rusten. In het tweede bedrijf viel er een stuk minder te genieten. Bij hét hoogtepunt stond wederom Kharchouch aan de basis: de aanvaller legde de bal vanaf de achterlijn panklaar voor Kenzo Goudmijn, die binnen kon tikken.