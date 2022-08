Huidige interesse stemt Ünüvar niet tevreden: nieuw seizoen Jong Ajax op til

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 21:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:24

De nabije toekomst van Naci Ünüvar is nog in het ongewisse. Ajax wil de talentvolle aanvaller annex aanvallende middenvelder verhuren vanwege zijn geringe perspectief op speeltijd, maar hijzelf is nog allerminst tevreden met de aanbiedingen die in Amsterdam zijn binnengekomen, weet Mike Verweij. De Ajax-watcher zag Ünüvar een uitstekende voorbereiding spelen en zou het wel weten als hij een subtopper in de Eredivisie was.

Ünüvar geldt al jaren als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax - hij werd in 2019 zelfs verkozen tot Talent van de Toekomst - maar hij heeft te maken met moordende concurrentie in het eerste elftal. Dat ziet men in Amsterdam ook, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ajax wil Ünüvar heel graag verhuren en dat komt omdat zelfs Davy Klaassen en Mohammed Kudus, die hij nog voor zich heeft, óók op de bank zitten. Het is ook beter dat hij verhuurd wordt."

Of het daadwerkelijk van een huurperiode gaat komen, is echter nog maar de vraag. "Ünüvar wil niet naar een Keuken Kampioen Divisie-club of een degradatiekandidaat uit de Eredivisie. En dat zijn vooralsnog de clubs die zich een beetje geroerd hebben rondom Ünüvar. Zoals het er nu naar uitziet blijft hij. Het moet passen aan twee kanten: de club moet hem willen, maar Ünüvar moet het ook zien zitten. Dan wordt het denk ik wel bespreekbaar", aldus Verweij. De journalist noemt overigens geen namen van geïnteresseerde clubs.

Presentator Pim Sedee gooit de namen van sc Heerenveen, FC Utrecht en Vitesse op tafel - structurele subtoppers, wat Verweij allesbehalve te hoog gegrepen vindt voor Ünüvar. "Wie hem vorig jaar bij Jong Ajax heeft zien voetballen met zijn statistieken: toen was hij uitstekend (Ünüvar was de meest waardevolle speler met zestien doelpunten en twaalf assists, red.). In de voorbereiding was hij geweldig goed. Ik zou het als subtopper in de Eredivisie wel aandurven."

Fans van Ajax wachten al jaren op de definitieve doorbraak van Ünüvar. In de wandelgangen werd de Zaandammer met Turkse roots stilletjes wel vergeleken met een ander enorm talent: Abdelhak Nouri. Beiden klein van gestalte, zeer technisch, makkelijk scorend en echte publiekslievelingen. Ünüvar maakte in december 2019 al zijn debuut in het betaald voetbal toen hij bij Jong Ajax inviel voor Brian Brobbey. Niet veel later, op 22 januari 2020, luisterde hij zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax op met een goal. In de TOTO KNVB Beker tegen de amateurs van Spakenburg versierde hij een penalty die hij zelf benutte. Hij was toen, met zestien jaar en 223 dagen, de jongste scorende debutant ooit voor Ajax. Onlangs verlengde Ünüvar nog zijn contract tot medio 2026.