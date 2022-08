Feyenoord pakt daadwerkelijk door en brengt fors bod uit op Bullaude

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 20:38 • Wessel Antes

Feyenoord heeft een bod van zeven miljoen euro uitgebracht op Ezequiel Bullaude, zo meldt journalist César Luis Merlo van TyC Sports vrijdagavond op Twitter. De onderhandelingen tussen Feyenoord en Club Deportivo Godoy Cruz zijn in volle gang, en Feyenoord wil de 21-jarige Argentijn zo snel mogelijk naar Rotterdam halen. Bullaude ligt bij Godoy Cruz nog vast tot medio 2024.

Dinsdagavond meldde 1908.nl al dat Feyenoord geïnteresseerd is in Bullaude. Volgens het doorgaans betrouwbare medium zien de Rotterdammers in de aanvallende middenvelder de perfecte vervanger voor Cole Bassett, die op huurbasis naar Fortuna Sittard vertrekt. Eerder stond Bullaude in de belangstelling van AZ, dat bereid was om circa vijf miljoen euro te betalen voor de jonge Argentijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een eerder stadium gaf Bullaude publiekelijk aan dat hij een transfer naar Alkmaar aantrekkelijk vond, maar inmiddels is AZ kansloos. Dat beweert 1908.nl. Bullaude debuteerde in oktober 2018 op zeventienjarige leeftijd voor Godoy Cruz en speelde sindsdien 93 officiële wedstrijden voor de Argentijnse club. Daarin wist hij achttien keer te scoren en gaf hij zeven assists. In het verleden stond Bullaude ook op de radar bij PSV en Valencia. Transfermarkt.com taxeert zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.

Als Feyenoord daadwerkelijk zeven miljoen euro gaat betalen voor Bullaude, wordt hij de duurste verkoop ooit van Godoy Cruz. Dat record staat nu op naam van Leandro Caruso, die in de zomer van 2009 voor vier miljoen euro naar Udinese vertrok. Bij Feyenoord zal Bullaude op een gedeelde tweede plek komen wat betreft duurste ingaande transfers. In het verleden betaalden de Rotterdammers ook zeven miljoen euro voor Marcos Senesi en Danko Lazovic. Op de eerste plek staat sinds kort Quinten Timber, die voor 7,2 miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht.