Toptalent volgt voorbeeld Veerman en maakt definitief overstap naar PSV

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 19:17 • Wessel Antes

Tygo Land maakt definitief de overstap van sc Heerenveen naar PSV, zo meldt de Brabantse club via de officiële kanalen. De zestienjarige middenvelder ligt nu tot medio 2025 vast in Eindhoven, en sluit aan bij PSV Onder 18. De Friezen ontvangen in eerste instantie maar liefst zeven ton voor Land. Dat bedrag kan nog oplopen door middel van bonussen en een doorverkooppercentage.

Land speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding bij Heerenveen en stond al jaren bekend als een van de grootste talenten bij de club. Zijn speelstijl wordt vergeleken met die van Frenkie de Jong. Naast PSV toonden Ajax en FC Groningen in het verleden al belangstelling voor hem. In eerste instantie koos Land ervoor om zichzelf te ontwikkelen in Friesland, maar nu maakt hij alsnog de overstap naar een topclub. Omdat Land bij Heerenveen nog een contract had tot medio 2024, ontvangen de Friezen alsnog een redelijke transfersom voor hem.

Hier om te spelen op het hoogste niveau ??



Welkom, Tygo! ??#PSVAcademy pic.twitter.com/APFq1mVLsk — PSV (@PSV) August 12, 2022

Toch is men bij Heerenveen niet blij met de transfer van Land. Technisch manager Ferry de Haan liet tegenover de Leeuwarder Courant in een eerder stadium weten teleurgesteld te zijn in de keuze van de rechtspoot. “We snappen dat iedereen ambitie heeft. Maar wij hebben Tygo vroegtijdig een plan voorgelegd, waarmee hij uiteindelijk naar ons eerste elftal zou gaan. Dat plan werd ook omarmd door de speler en zijn omgeving. Helaas wordt dat nu doorkruist. Iedereen maakt zijn eigen keuzes en daar zijn mensen natuurlijk vrij in, maar wij vinden het jammer. Ook omdat de stap naar het eerste elftal van Heerenveen minder groot is dan de stap naar het eerste van PSV."

Via een video op Twitter reageert Land op zijn transfer naar PSV. Daarbij spreekt hij ook over Joey Veerman, die in de winterstop van het afgelopen seizoen dezelfde overstap maakte. “Ik heb voor PSV gekozen omdat ik graag een nieuwe uitdaging aan wil gaan. Ik wil spelen en trainen op het hoogste niveau. Ik kijk op naar Joey Veerman. Hij is van Heerenveen naar PSV gegaan en speelt daar goed voetbal. Hij heeft zich goed aangepast. Dat wil ik ook graag.”