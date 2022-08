Theo Janssen noemt dé naam om dit Eredivisie-seizoen in de gaten te houden

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 18:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:33

Volgens Theo Janssen is Joey Veerman dit seizoen the one to watch in de Eredivisie. In een interview met FHM rolt de naam van de 23-jarige middenvelder van PSV direct over de tong van de analist, wanneer hij gevraagd wordt naar wie er het meest gaat verrassen op de Nederlandse velden. Daarnaast deelt Janssen ook met wie hij het liefst aan de analysetafel aanschuift.

Nadat de Dikke Prins uitgebreid de loftrompet steekt over het gehele middenveld van PSV, is hij helder over wie daar het meest gaat verrassen: "Joey Veerman." Janssen licht daarop zijn keuze toe. "Hij heeft een geweldige traptechniek, kan goals maken en kan mensen vrij voor de keeper zetten. Hij is echt het type middenvelder die de spelers voorin aan het werk zet. Ik hou wel van spelers die vooruit kunnen denken en het spel kunnen versnellen. Veerman is daar het perfecte voorbeeld van."

Op het middenrif zou Janssen Ruud van Nistelrooij adviseren om ook een basisplek voor Guus Til in te ruimen. De vijfvoudig Oranje-international krijgt van de analist de voorkeur boven Xavi Simons. "Ondanks dat ik zelf ook kritisch ben op Til zou ik hem wel laten spelen. Ik vind Til aan de bal redelijk beperkt, maar hij komt zó vaak in de zestien van de tegenstander of in een goede scoringspositie. Hij maakt niet voor niks drie goals in die wedstrijd tegen Ajax en ik denk dat hij er nog veel meer gaat maken dit seizoen", aldus Janssen.

En met wie schuift de oud-middenvelder dan het liefst aan bij de voetbaltalkshowtafel? "Ik heb samengewerkt met Rafael van der Vaart en ik vind dat hij heel prettig over voetbal praat. Hij kan het heel goed uitleggen en tegelijkertijd kan je ook met hem lachen. Analisten met humor, daar hou ik wel van." Volgens Janssen is Van der Vaart echter niet de analyticus met het meeste verstand van voetbal. "Dan zeg ik mezelf, haha", zegt hij met een knipoog.

Lees hier het gehele interview van Janssen met FHM.