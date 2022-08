Diemers haalt adem: ‘Die liefde heb ik bij Feyenoord een beetje gemist’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 18:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:49

Mark Diemers is blij met zijn overgang naar FC Emmen. De middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Feyenoord, waarna zijn contract in Rotterdam-Zuid afloopt. Diemers sluit daarmee zijn turbulente periode in De Kuip af en vertelt het Dagblad van het Noorden dat hij weer gelukkig wil worden in Drenthe. "Die liefde heb ik bij Feyenoord een beetje gemist."

Diemers kon ook naar het buitenland, maar is blij dat hij zich nu een jaar mag laten zien in Emmen. De aanvallend ingestelde middenvelder wil zich focussen op het maken van minuten, wat hij bij Feyenoord wegens de hevige concurrentie maar weinig kon doen. "In eerste instantie is het doel dat ik FC Emmen help en dat FC Emmen mij helpt. Daarna hoop nog een stap te zetten naar het buitenland. Het is voor andere clubs aantrekkelijk dat ik na dit seizoen transfervrij ben. Ik wil daar echter nog niet te ver op vooruitlopen", vertelt hij. Diemers werd in januari 2022 door Feyenoord verhuurd aan Hannover 96 en had deze zomer opnieuw de mogelijkheid naar het buitenland te gaan.

Desondanks besloot de ex-speler van Fortuna Sittard bewust in Nederland te blijven. "Mijn privésituatie vroeg erom. We hebben net vijf weken een kleine erbij, een dochtertje. We hadden al een zoontje. Ik heb net een half jaar in het buitenland gevoetbald voor Hannover 96. Ik wil mijn gezin dit jaar rust bieden en niet halsoverkop hoeven te verhuizen", aldus Diemers, die zich al direct gewaardeerd voelt aan De Oude Meerdijk. "Ik ben blij met de positieve reacties die ik inmiddels van staf, spelers en supporters heb mogen ontvangen. Die liefde heb ik bij Feyenoord een beetje gemist."

Op voorspraak van Dick Advocaat kwam Diemers in de zomer van 2020 van Fortuna Sittard naar Feyenoord. Onder toenmalig trainer Advocaat kwam Diemers in zijn eerste seizoen tot 29 wedstrijden in de Eredivisie. Arne Slot bleek vorig seizoen echter minder enthousiast over Diemers. In twee seizoenen kwam Diemers uiteindelijk tot 42 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en zes assists afleverde. "Desondanks houd ik een positief gevoel over mijn tijd bij Feyenoord", wil de middenvelder nog kwijt. "Ik heb mezelf er gigantisch kunnen ontwikkelen. Zowel op voetballend vlak, door elke dag met enorm goede spelers te trainen, als op mentaal vlak. De druk daar is enorm."