Ruud van Nistelrooij wil tegenvallende spits toch voor PSV behouden

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 17:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:24

Carlos Vinícius lijkt ook na de zomer gewoon bij PSV te blijven. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De spits zou deze transferperiode nog kunnen vertrekken, maar trainer Ruud van Nistelrooij wil hem niet kwijt. De Braziliaan staat in de belangstelling van de Turkse topclub Fenerbahce, al lijkt een transfer momenteel ver weg.

Van Nistelrooij ziet een vertrek namelijk niet zitten, zei hij vrijdag tijdens het wekelijkse persmoment. "Ik had het er vanmorgen over om mensen toe te voegen en wil ze niet kwijtraken. Carlos is iemand die we er heel graag bij houden.” De aanvaller wordt door PSV gehuurd van Benfica, dat bij een eventuele transfer dan de overeenkomst met de Eindhovenaren moet verscheuren. Benfica-trainer Roger Schmidt, die Vinícius nog kent van zijn tijd in Eindhoven, zou de transfer dan ook nog moeten goedkeuren.

PSV heeft een optie tot koop op Vinícius, maar volgens het Eindhovens Dagblad is het bijna zeker dat PSV die optie niet gaat lichten. In Portugese media werd eerder gemeld dat het om een verplichte koopoptie zou gaan, maar dat is vanuit PSV altijd tegengesproken. De Eindhovenaren zouden voor tien miljoen euro vijftig procent van zijn rechten kunnen krijgen, maar gezien de prestaties van Vinícius is het zeer onwaarschijnlijk dat PSV die optie gaat lichten.

Vinícius kwam tot nu toe tot 35 wedstrijden voor PSV, waarin hij zeven keer scoorde en zeven assists afleverde. De ex-speler van onder meer Tottenham Hotspur heeft in de spitspositie concurrentie van onder meer Luuk de Jong, waardoor de kans op veel speeltijd klein is. Vinícius is inmiddels op de weg terug van een spierscheuring en zou zaterdag tegen Go Ahead Eagles zijn rentree kunnen maken. Van Nistelrooij zegt die optie te overwegen. "Als hij de training vrijdag goed doorstaat, is het een mogelijkheid.”