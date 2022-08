Schreuder denkt nog niet aan afscheid Ihattaren: ‘Nee, nee, nee’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 16:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:27

Alfred Schreuder heeft nog altijd contact met Mohamed Ihattaren. De trainer van Ajax zegt zelfs 'goed contact' met de linkspoot te hebben. Toch kan Schreuder ook dit keer weinig kwijt over de veelbesproken situatie rondom de aanvallende middenvelder, al benadrukt de oefenmeester wel dat het hoofdstuk Ajax voor Ihattaren nog niet afgesloten is.

De situatie-Ihattaren houdt de gemoederen in Amsterdam al wekenlang bezig. De ex-PSV'er leek na een goede voorbereiding klaar te zijn voor een rentree in de Eredivisie, maar nieuws over bedreigingen en banden met criminelen deden er toe leiden dat Ihattaren lange tijd niet op De Toekomst te zien was. "Ik heb Ihattaren deze week kort gesproken via WhatsApp", stelt Schreuder vrijdag op de persconferentie. "Ik heb goed contact met die jongen. In het begin was ik heel enthousiast over hem. Dat ben ik nog steeds wel, maar we zijn nu een ander traject ingegaan. Het is afwachten, maar het staat buiten kijf dat hij een fantastische speler is." Ajax meldde op woensdag 3 augustus nog dat Ihattaren met een individueel programma de training heeft hervat.

Op maandag meldde Valentijn Driessen van De Telegraaf nog dat de leiding van de club met de technisch verantwoordelijken Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar en Schreuder zich steeds verder van Ihattaren af keren. “Hoewel hij door de politie nergens wordt gekenmerkt als verdachte zette Ajax Ihattaren toch tijdelijk uit de selectie vanwege intimidatie en dreiging rond hem.” Ajax heeft een koopoptie van twee miljoen euro bij Juventus bedongen. Driessen verwacht echter dat Ajax op 31 december, nu er opnieuw een speler bij justitie in beeld is gekomen, ‘zo goed als zeker’ afscheid gaat nemen van Ihattaren.

Schreuder benadrukt vrijdag echter dat van een afscheid nog geen sprake van is. "Nee, nee, nee", zegt hij. "De gesprekken lopen, dat is het enige wat ik gehoord heb. Er is nog geen duidelijkheid. Ik kan er niet veel inhoudelijk over zeggen, ik weet alleen dat de gesprekken lopen. Daarbij moet ik het ook laten", besluit Schreuder. Naar verwachting komt Ajax binnenkort met een update over de rechtervleugelaanvaller.