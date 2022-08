Slot lijkt Feyenoord-fans gerust te stellen met mededeling over Aursnes

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 15:14 • Rian Rosendaal

Fredrik Aursnes is niet op weg naar de uitgang bij Feyenoord, zo benadrukt trainer Arne Slot vrijdag op het persmoment in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van zaterdagavond. De Noorse middenvelder leek enige tijd dicht bij een overgang richting Benfica, maar in Rotterdam-Zuid leeft niet de verwachting dat Aursnes op kort termijn alsnog afscheid neemt van Feyenoord.

"Voor zover ik weet is de situatie nu rustig. Ik heb geleerd van vorige week", verwijst Slot vrijdag tijdens het persmoment in De Kuip naar de transfer van Marcos Senesi naar Bournemouth, die kort voor de openingswedstrijd tegen Vitesse (2-5) tot stand kwam. "Op het moment dat een club interesse heeft in onze spelers, moet dat aan het begin van de week tot concrete handelingen leiden. En niet meer een dag voor de wedstrijd, zoals de situatie bij Marcos was", zo verduidelijkt de Feyenoord-coach zijn standpunt.

Volgens Slot is een transfer van Aursnes naar Benfica ook 'helemaal niet dichtbij'. "De clubs zijn ook niet aan het onderhandelen. Ik kan niet voor de partij (Benfica, red.) aan de andere kant praten, maar zij zijn hier vrij lang geleden geweest en dat heeft niet tot een overeenkomst geleid. In de tussentijd is er niet opnieuw onderhandeld", zo besluit Slot, die er nog aan toevoegt dat 'niks zo veranderlijk is als in de voetballerij'.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde maandag nog dat Aursnes nog deze week gaat tekenen bij Benfica. Hij weerlegde hiermee de berichtgeving van het Algemeen Dagblad over de middenvelder van Feyenoord. Journalist Mikos Gouka zei namelijk dat het zomaar zou kunnen dat Aursnes vanwege het aanstaande vertrek van Marcos Senesi naar Bournemouth helemaal niet weg mag.

Aursnes was het koopje van technisch directeur Frank Arnesen tijdens de vorige zomerse transferwindow van Feyenoord. De Rotterdammers betaalden slechts vijf ton aan het Noorse Molde. De 26-jarige middenvelder groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot een van de belangrijkste spelers in het elftal van Arne Slot. Verder kwam Aursnes nog meer in beeld bij de nationale ploeg van Noorwegen. In zijn eerste seizoen speelde hij 47 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf.