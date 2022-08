Clubs balen van ‘onwenselijke situatie’: markt dag eerder dicht dan toplanden

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 13:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Dat de zomerse transfermarkt in topcompetities als de Premier League, Bundesliga en Serie A tot en met 1 september open is, en in Nederland tot 31 augustus, is de clubs in de Eredivisie een doorn in het oog. Algemeen directeur Marcel Brands van PSV hoopt dat de kwestie zo snel mogelijk wordt opgelost, al acht de leiding van de KNVB de kans klein dat de transfermarkt in Nederland een dag langer open zal zijn.

Voetbal International deed hierover navraag bij de KNVB en bij de tweede poging kwam de melding dat er navraag was gedaan bij de afdeling licentiezaken, maar dat er nog geen uitsluitsel was gegeven. Ook werd contact opgenomen met diverse directeuren van Nederlandse clubs, die niet wisten dat de transfermarkt in het buitenland een dag langer open is. Via de KNVB was alleen bekend dat de markt in Nederland op 31 augustus op slot gaat. Een van de directeuren liet per WhatsApp weten dat er een 'zeer onwenselijke situatie' was ontstaan. Nederlandse clubs kunnen op 1 september namelijk wel nog een speler verkopen, maar niet meer binnenhalen.

De KNVB heeft de FIFA inmiddels verzocht om de transferdeadline in Nederland met een dag op te schuiven naar 1 september. "Het was al vervelend dat landen als Turkije en Rusland langer open waren dan Nederland, maar je wilt niet dat dit ook voor de topcompetities geldt. Wel vind ik het vreemd dat zij een dag langer open zijn. 31 augustus was altijd het uitgangspunt. Ik hoop in elk geval dat de KNVB dit kan herstellen", laat Brands weten in een reactie aan Voetbal International. De voetbalbond heeft de clubs in Nederland al laten weten dat de kans klein is dat de FIFA toestemming verleent wat betreft het verlengen van de transferperiode.

Voetbal International kreeg vrijdag alsnog een reactie van de KNVB op de vraag of er daadwerkelijk contact was gezocht met de Nederlandse clubs over deze kwestie. "Het klopt dat wij er recent achter zijn gekomen dat er een verschil bestaat in de sluitingsdatum van de transferwindow die wij hanteren ten opzichte van een aantal andere bonden. Wij houden de datum van 31 augustus aan en een aantal andere bonden sluit een dag later, in de nacht van 1 op 2 september. Wij zijn verbaasd over dit verschil in sluitingsdatum." Er is volgens de woordvoerder van de KNVB ook contact geweest met de FIFA. "Omdat de transferwindow al loopt, verwachten wij wel dat het moeilijk wordt om dit nog op korte termijn te kunnen realiseren."