Barça meldt alternatief en lijkt aanwinsten op tijd in te kunnen schrijven

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 12:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:31

Barcelona heeft opnieuw 24,5 procent van productiebedrijf Barça Studios verkocht, zo maken de Catalanen via een statement op de clubsite bekend. Die bedrijfstak heeft de audiovisuele productie bij Barcelona in handen. Hiermee kan de club honderd miljoen euro bijschrijven en krijgt het voor de vierde keer in korte tijd een financiële injectie. Hierdoor lijkt Barcelona in ieder geval de meeste aanwinsten op tijd in te kunnen schrijven voor de competitie in LaLiga.

Lange tijd leek Barcelona 24,5 procent van Barça Studios aan investeringsfonds GDA Luma te verkopen. Een vierde financiële injectie moest voor Barcelona uitkomst bieden om alle nieuwe aanwinsten in te schrijven in LaLiga. Door juridische en administratieve problemen werd deze operatie echter vertraagd, terwijl de club zaterdagavond om 21.00 uur al de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Rayo Vallecano speelt.

Barcelona is hierdoor op zoek gegaan naar een alternatief en heeft nu 24,5 procent van Barça Studios verkocht aan het bedrijf Orpheus Media voor een bedrag van honderd miljoen euro. De Catalanen hebben nu 49,5 procent uit handen gegeven van het productiebedrijf. Cadena COPE en transfermarktexpert Fabrizio Romano verwachten dat Barça door de deal met Orpheus media tijdig alle nieuwe aanwinsten kan inschrijven.

Barcelona versterkte zich deze zomer met Raphinha (58 miljoen euro), Jules Koundé (vijftig miljoen euro), Robert Lewandowski (45 miljoen euro) en de transfervrije Franck Kessié en Andreas Christensen, die overkwamen van respectievelijk AC Milan en Chelsea. Daarnaast verlengden Sergi Roberto en Ousmane Dembélé onlangs hun contract, waardoor ook zij als nieuwe spelers worden gezien.