Ramzi geniet van doorbraak bij PSV: ‘Kan ik bijna emotioneel van worden’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 12:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:16

Adil Ramzi geniet van de doorbraak van Ismael Saibari bij PSV. Ramzi was vorig seizoen assistent-trainer van Ruud van Nistelrooij bij Jong PSV en maakte de ontwikkeling die het 21-jarige talent doormaakte van dichtbij mee. "Ik heb de afgelopen weken genoten van Ismael en als hij slaagt bij PSV 1, kan ik daar bijna emotioneel van worden."

Van Nistelrooij verwelkomde liefst twaalf nieuwe gezichten in de A-selectie. Dat Saibari daar één van is, vindt Jong PSV-coach Adil Ramzi niet verrassend, zo vertelt hij tegen het Algemeen Dagblad. “Het is een jongen die vorig seizoen bij Jong PSV de norm bepaalde en Ruud heeft dat meteen herkend. Een stabiele jongen in zijn hoofd ook, met een beresterk lichaam en de wil om te leren van Ruud en de andere technische mensen. Ismael leeft voor het voetbal en is geen jongen die moeite heeft de focus vast te houden.”

Saibari moest eerder in zijn loopbaan vertrekken bij Anderlecht omdat hij ‘lui’ zou zijn. Iets wat Ramzi niet herkent en weglacht. “Die jongen is zo gedreven... Nee, daar kan ik me werkelijk niets bij voorstellen.” Het maakt Ramzi trots en raakt hem dat Saibari aanhaakt bij het eerste van PSV. “Ik heb de afgelopen weken genoten van Ismael en als deze jongens bij PSV 1 slagen, kan ik daar bijna emotioneel van worden. Klinkt heel gek misschien, maar dat is waar je als coach alles voor wilt doen. Als spelers met hulp van ons zichzelf beter maken, dan voel je veel voldoening van je werk.”

Tot op heden kwam Saibari tot vier wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Hij mocht tijdens het met 5-3 gewonnen duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal invallen en had in de Champions League-kwalificatiewedstrijd in en tegen AS Monaco een basisplaats. Ook in de return tegen de Monegasken en in de Eredivisiewedstrijd tegen FC Emmen was Saibari van de partij.

Marokko

Saibari komt nu nog uit voor België Onder 23, maar daar kan volgens Ramzi in de nabije toekomst verandering in komen. Wellicht ligt er een Marokkaanse interlandcarrière in het verschiet. “Als je met PSV in de Champions League speelt, ben je voor die teams sowieso interessant. Als er een keuze komt, moet hij die zelf maken”, aldus de ex-international, die 26 keer uitkwam voor Marokko. Mogelijk gaat Ramzi zelf ook voor de Marokkaanse voetbalbond aan de slag. Na het ontslag van bondscoach Vahid Halilhodzic, is hij namelijk in beeld om als assistent mee te gaan naar het WK in Qatar. Dit ziet Ramzi zeker zitten en ook PSV zou willen meewerken aan een dubbelfunctie.