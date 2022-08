Van Gaal hekelt ‘opmerkelijk’ besluit FIFA: ‘Keerzijde vind ik zwaar wegen’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 08:47 • Laatste update: 08:53

Louis van Gaal ziet voor- en nadelen in het besluit van de FIFA om het Nederlands elftal op het WK van 2022 in Qatar toch niet de openingswedstrijd te laten spelen. Het oorspronkelijke schema zei dat Oranje op 20 november om 11.00 uur in actie zou komen tegen Senegal en dat dat de eerste wedstrijd van het eindtoernooi zou zijn. Er is nu toch besloten om het duel tussen Qatar en Ecuador de openingswedstrijd te laten zijn. Het Nederlands elftal speelt nu op 21 november om 17.00 uur.

“Het is opmerkelijk dat er zo kort voor het toernooi nog aan het wedstrijdschema gesleuteld wordt”, zegt Van Gaal op de website van de KNVB. “Voor ons is het gunstig dat het op het nieuwe tijdstip minder warm zal zijn in het stadion omdat de zon dan al onder is. Maar de keerzijde van de medaille – en dat vind ik zwaar wegen - is dat onze groepsgenoten Ecuador en Qatar een dag langer rust hebben in aanloop naar de tweede groepswedstrijd.”

Voor de Oranje-supporters is het gewijzigde tijdstip volgens Van Gaal juist wel ideaal. “Om vijf uur ’s middags kijk je toch even net wat lekkerder naar een voetbalwedstrijd dan op maandagochtend 11.00 uur.” De KNVB schrijft dat de verschuiving ook gevolgen heeft voor Huis van Oranje, het grootschalige fanevenement dat de voetbalbond op 21 november voor de thuisblijvers organiseert in AFAS Live te Amsterdam. Al lijkt dit vooralsnog geen problemen op te leveren.

De wereldvoetbalbond wilde dat de festiviteiten, waarmee het WK in Qatar ingeluid wordt, rondom een wedstrijd van Qatar gehouden zouden worden en dus werd er tot verplaatsing overgegaan. In eerste instantie was het de bedoeling dat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal en het Senegalese elftal op 20 november om 11.00 uur Nederlandse tijd de openingswedstrijd zouden spelen en dat rondom de wedstrijd daarna, die tussen Qatar en Ecuador op 21 november de festiviteiten dan gehouden werden. Dat vond de FIFA toch wat vreemd, aangezien het toernooi op dat moment dus eigenlijk al gaande zou zijn. Door de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador een dag naar voren te halen, kan alles rondom dat duel gepland worden.