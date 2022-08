Van den Brom heeft met plaatsing voor play-offs eindelijk succes met Lech

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 08:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:34

John van den Brom heeft zich donderdagavond met Lech Poznan verzekerd van de play-offs voor de Conference League. De Nederlandse oefenmeester leed vorige week in IJsland tegen Víkingur Reykjavík nog een 1-0 nederlaag, maar zijn ploeg maakte tijdens de return in Polen na verlenging de verliespartij uit het heenduel ongedaan: 4-1.

In het eerste half uur in Lech liet Reykjavík enkele grote kansen onbenut, waarna Van den Brom zag dat de stand over twee duels toch weer in evenwicht gebracht werd door Mikael Ishak. De aanvoerder kreeg ruimte om in het strafschopgebied vrij uit te halen en deed dit succesvol.De thuisploeg wist de marge op slag van rust zelfs te verdubbelen nadat Kristoffer Velde een voorzet van Joel Pereira binnen kon lopen.

Lech kreeg mogelijkheden om de wedstrijd in het tweede bedrijf in het slot te gooien. Zo was Ishak dicht bij de bevrijdende 3-0 toen hij de paal trof. De missers kwamen Lech Poznan in de 95ste minuut duur te staan, want Danijel Djuric sleepte er namens Víkingur in extremis nog een verlenging uit. Daarin trok de Poolse club uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Filip Marchwinski was eerst trefzeker met een fraai afstandsschot en Afonso Sousa liep diep in de verlenging nog de 4-1 binnen.

Na een kort avontuur in Saudi-Arabië bij Al-Taawon koos Van den Brom afgelopen zomer voor een dienstverband bij Lech Poznan. Zijn start in Polen was echter allerminst overtuigend. In de eerste voorronde van de Champions League werd hij met zijn ploeg over twee duels uitgeschakeld door het Azerbeidzjaanse Qarabag (5-2), waarna hij tijdens zijn eerste drie competitieduels nog niet tot winst kwam. Ook de strijd om de Poolse Super Cup ging begin juli tegen Rakow (0-2) verloren.