Dilemma voor Schreuder: ‘Géén Tadic in de spits hoor! Dat is bittere armoede’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 07:33

Pierre van Hooijdonk en Kees Kist zijn van mening dat Brian Brobbey bij Ajax als eerste spits moet fungeren. De twintigjarige aanvaller moest het afgelopen zaterdag nog met een reserverol doen tegen Fortuna Sittard (2-3 winst). Trainer Alfred Schreuder gaf de voorkeur in de punt van de aanval aan Dusan Tadic, maar bracht Brobbey na rust als invaller binnen de lijnen. Met een doelpunt en een assist wist de jonge spits Ajax in de tweede helft aan een benauwde zege te helpen.

“Mijn voorkeur gaat uit naar een echte spits, iemand die zijn hele leven nog nooit op een andere positie heeft gestaan en dus zou ik kiezen voor Brian Brobbey”, zegt Van Hooijdonk tegenover De Telegraaf. “Ik snap dat als je in de Champions League gaat spelen tegen een heel sterke tegenstander, je dan wel eens Dusan Tadic in de spits zet. Omdat je daarmee de tegenstander kunt verrassen en het middenveld kunt versterken. Maar in het merendeel van de wedstrijden zie ik Brobbey als beste optie.”

Van Hooijdonk erkent dat elke spits aan het einde van het seizoen wordt afgerekend op het aantal goals dat hij maakt. “Zoals Brobbey tegen Fortuna die bal van Tadic intikte, is zoals een echte spits dat doet”, stelt hij. “Ik denk zelf niet dat Tadic dat op die manier gedaan zou hebben als de rollen omgekeerd waren. Brobbey koos instinctief als echte spits de juiste positie, terwijl andere typen spelers toch de neiging hebben om veel in de bal te komen. En die zijn op zo’n moment dan niet op de goede plek.”

Ook voormalig goalgetter Kist geeft de voorkeur aan Brobbey. “Ik zie het liefst een échte spits in de punt van de aanval en Brobbey is een echte spits. Alleen: hij is er nog niet, hij is nog jong. Maar in deze situatie bij Ajax zou ik hem toch het vertrouwen geven. Want afmaken kan hij.” Kist heeft dan ook een duidelijk advies voor Schreuder. “Géén Tadic in de spits hoor! Dat vind ik bittere armoede. Tadic moet gewoon op links spelen. Dáár is hij op zijn best, daar doet hij met zijn passeeracties gewoon wat hij moet doen en is hij heel groot. Tadic is een linkerspits, géén centrumspits.”