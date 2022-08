Jansen grapt: ‘Brachten hun avond misschien toch liever in Amsterdam door’

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 07:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:12

Pascal Jansen keek donderdagavond vreemd op toen de supporters van Dundee United halverwege de tweede helft tegen AZ al het AFAS Stadion verlieten. De Alkmaarders keken vlak na rust al tegen een comfortabele 6-0 voorsprong aan, waarna Mayckel Lando de eindstand een kwartier voor tijd op 7-0 bepaalde. Hiermee maakte AZ de 1-0 nederlaag op bezoek in Schotland ruimschoots goed en verzekerde het zich van de play-offs van de Conference League.

“Het verbaasde mij wel”, zei Jansen na afloop op de persconferentie. “Het Schotse publiek heb ik heel hoog zitten. Zeker op basis van de wedstrijd die we daar vorige week speelden, maar ook toen we vorig seizoen bij Celtic (in de Europa League play-offs, red.) op bezoek gingen.” De 49-jarige oefenmeester had ergens toch gehoopt dat de supporters van Dundee hun ploeg zouden blijven steunen. “Ik kan me wel blijven voorstellen dat als je ziet dat je ploeg zo wordt afgedroogd in de eerste helft dat je daar heel erg van baalt. Misschien hadden ze het idee dat ze hun avond toch liever in Amsterdam zouden doorbrengen.”

Tegenover de camera van RTL7 ging Jansen verder in op de klinkende overwinning. Hij had verwacht dat AZ in staat was om de nederlaag in Schotland van vorige week overtuigend weg te poetsen. “Dat is wel het streven, absoluut. Die overtuiging hadden we ook allemaal. Van de stafleden tot alle spelers. Dan doen de jongens het ook op een indrukwekkende wijze. Het meeste onder de indruk was ik van de controle die we de hele wedstrijd hadden, de dominantie die we uitstraalden. De agressiviteit zonder bal en de bereidheid om vuile meters te maken. Alles was van behoorlijk niveau vandaag.”

Bruno Martins Indi stak zijn vreugde na afloop ook niet onder stoelen of banken. “Ik moet zeggen dat we blij zijn met 7-0, we konden verder uitlopen maar het is goed.” De aanvoerder van AZ zag een groot verschil met het verloren heenduel in Schotland. “We komen nu beter voor de dag. Die wedstrijd speelden wij gewoon niet goed genoeg. Zij hadden heel veel energie, maar vanavond hadden wij dat. We speelden goed voetbal, iedereen wilde de bal hebben. Alle kansen werden omgezet in goals.”