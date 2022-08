Debuterende Bazoer somt landen op waar hij ook naartoe kon

Riechedly Bazoer heeft donderdag zijn debuut gemaakt namens AZ in de met 7-0 gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Dundee United. De van Vitesse overgekomen middenvelder annex verdediger mocht een kwartier meedoen aan de galavoorstelling en is blij met zijn eerste minuten. Bazoer werd anderhalve week geleden ietwat verrassend gepresenteerd bij AZ. Voor de camera's van ESPN erkent hij dat er meer belangstelling was.

"Het was belangrijk om deze wedstrijd te winnen, er stond een beetje druk op", aldus Bazoer, die vorige week met zijn ploeggenoten op beschamende wijze onderuit ging in Schotland (1-0). "We hebben gewonnen en ik ben blij dat ik mijn debuut heb mogen maken. Of ik moe ben? Niet echt. Je voelt het wel. Mijn laatste wedstrijd was notabene tegen AZ (29 mei, red.). Dat waren mijn laatste negentig minuten. Van daaruit gaan we het opbouwen. Ik moet ook gewoon vechten voor mijn kans en dat doe ik. Dan is het aan de trainer welke keuze hij maakt."

Voor Bazoer, die binnen de lijnen kwam voor Jordy Clasie, waren het zijn eerste minuten in het shirt van AZ. "De trainer zei dat ik moest genieten. Ik moest mijn spel spelen. Er was niet veel te doen, het stond al 7-0, maar ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt", zegt Bazoer, die zijn keuze voor AZ toelicht. "AZ heeft enorm veel kwaliteit in de ploeg. Ik moet eerlijk zijn dat de eerste intentie was om naar het buitenland te gaan. Maar ik heb ook altijd aangegeven dat Nederland een optie was. Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer en met Max (Huiberts, technisch directeur, red.)."

Dat Bazoer uiteindelijk niet naar het buitenland is vertrokken lag niet aan een gebrek aan interesse. De middenvelder somt de landen op waar hij naartoe kon. "Italië, Turkije, Griekenland, alleen het gesprek met AZ was goed. Ik ben een gevoelsmens, ik doe dingen op gevoel." Door de zevenklapper heeft AZ zich verzekerd van deelname aan de play-offs van de Conference League. Daarin neemt de ploeg van trainer Pascal Jansen het op tegen het Portugese Gil Vicente, dat over twee wedstrijden afrekende met Riga FC uit Letland. De Alkmaarders kunnen dus een voor Nederland zeer welkome 'coëfficiëntentik' uitdelen aan Portugal door opnieuw een club uit dat land uit te schakelen.