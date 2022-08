Nederland blijft gaan en kan Portugal deze maand potentiële genadeklap geven

Donderdag, 11 augustus 2022 om 23:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Nederland staat er - met het afronden van de derde voorronden in de Europese clubtoernooien - uitstekend voor als het gaat om de coëfficiëntenranglijst. Portugal, de belangrijkste concurrent, raakte deze week één deelnemer kwijt (Vitória SC uit Guimarães), terwijl alle Eredivisie-deelnemers in de race blijven. Vroeg in het seizoen staat een nu al cruciale coëfficiëntenclash tussen Nederland en Portugal op het programma: die tussen AZ en Gil Vicente in de play-offs van de Conference League.

Alles staat dit seizoen voor de Eredivisionisten op coëfficiëntenvlak in het teken van het binnenhalen van het tweede groepsfaseticket in de Champions League. Daarvoor is minimaal benodigd: plek zes op de vijfjarige landenranking. Nederland is door het uitmuntende voetbaljaar 2021/22 al op die zesde stek begonnen aan het seizoen en hoeft nu alleen nummer zeven Portugal nog onder zich te houden (tot aan het eind van deze voetbaljaargang). Mocht dat niet lukken, dan is er nog een uitweg door nummer vijf Frankrijk te passeren. Plek vijf en zes leveren in elk geval twee groepsfasetickets voor de CL op in het seizoen 2024/25 (zie voor alle tickets per plek de tabel onderin).

De coëfficiëntenranglijst per 11-08-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 2,285 (+0,000) 88,855 (+0,000) 7/7 2. Spanje 2,285 (+0,000) 78,712 (+0,000) 7/7 3. Duitsland 2,500 (+0,000) 67,856 (+0,000) 8/8 4. Italië 2,285 (+0,000) 61,854 (+0,000) 7/7 5. Frankrijk 1,416 (+0,000) 49,997 (+0,000) 6/6 6. Nederland 2,100 (+0,600) 48,500 (+0,600) 5/5 7. Portugal 2,333 (+0,333) 46,049 (+0,333) 5/6 8. Schotland 1,200 (+0,400) 34,100 (+0,400) 3/5

De voorronden van de Europese toernooien zijn van levensbelang in de puntentelling van de UEFA. Het bereiken van de groepsfase levert namelijk gegarandeerd zes groepswedstrijden op, waarin stuk voor stuk punten te verdienen zijn. Wie al in augustus een of meerdere clubs kwijtraakt, loopt dus in het najaar enorm veel punten mis bij in ieder geval de groepsfase. Vorig seizoen werd dit eens temeer duidelijk toen Portugal slechts met vier van de zes deelnemers aan de groepsfase mocht beginnen, terwijl Nederland met vijf van de vijf overbleef in die fase. Zo werd het toen nog gigantische gat naar Portugal door de Eredivisionisten enorm snel gedicht en uiteindelijk uitgebouwd tot een ruime voorsprong.

Ook dit seizoen tekent een dergelijk scenario zich af, maar daarvoor is nog het nodige werk te verzetten. AZ zal in elk geval als favoriet beginnen aan de play-offs in de Conference League tegen Gil Vicente (dat met 4-0 won van Riga FC). Niet alleen kunnen de Alkmaarders een startpremie van drie miljoen euro verdienen, ook kan Portugal een mokerslag uitgedeeld worden. Als de Zuid-Europeanen opnieuw met slechts vier clubs aan de groepsfase starten, wordt het inhalen van Nederland een enorme opgave. Veel is ook afhankelijk van FC Twente, dat in de play-offs een zware klus wacht tegen Fiorentina. Voor Nederland zou het afhaken van de Tukkers geen wereldramp zijn, zolang AZ maar afrekent met Gil Vicente. Gaan beide Nederlandse clubs verder, dan is dat in potentie al de genadeklap voor Portugal dit seizoen.

In de voorronden van de Europese toernooien zijn halve punten te verdienen in vergelijking tot de hoofdfase. Dat betekent dat de overwinningen van FC Twente en AZ van donderdagavond tegen respectievelijk Cukaricki (4-1) en Dundee United (6-0) ieder één clubpunt opleverden. PSV haalde dinsdag ook een punt binnen met de winst op AS Monaco (3-2). De drie clubpunten worden gedeeld door het aantal Europese deelnemers van Nederland (vijf dus): 0,6 coëfficiëntenpunt erbij. Dat brengt het seizoenstotaal van Nederland nu op 2,1 punt, terwijl Portugal donderdag zijn seizoensscore op 2,333 bracht. Nederland (48,500) heeft daarmee een totale voorsprong van afgerond 2,5 punt op de Portugezen (46,049). Ook Frankrijk is met een totaalscore van 49,997 nog volledig in het vizier voor beide landen. De afstand tot de andere landen is enorm.

Welke plek is goed voor welke tickets?