Jans erkent: ‘Vrouw en kinderen hadden vlucht naar Florence al geboekt’

Donderdag, 11 augustus 2022 om 22:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:29

Bij FC Twente kan worden toegeleefd naar het tweeluik met Fiorentina in de Conference League. Donderdagavond versloegen de Enschedeërs het Servische Cukaricki (4-1), waardoor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi een stap dichterbij is gekomen. Ron Jans wilde in aanloop naar de return geen woord horen over de play-offs, maar erkent na afloop dat zijn gezin al wel met de gedachten bij de play-offs zat.

Twente had het in het eerste kwartier bijzonder moeilijk met Cukaricki en moest zelfs een snelle tegentreffer incasseren, maar stelde vervolgens orde op zaken via Robin Pröpper, Michel Vlap en invaller Christos Tzolis, die twee keer prachtig scoorde. De Tukkers wisten op voorhand dat ze bij plaatsing voor de play-offs met Fiorentina zouden uitmaken wie doorstoot naar de groepsfase. Jans wilde echter niets weten van de ontmoeting met de Italianen en wenste zijn ploeg volledig te focussen op de return.

"Mijn vrouw en kinderen hadden ook al een vlucht en hotel geboekt in Florence", erkent Jans na afloop voor de camera's van ESPN. "Maar dat had er ook mee te maken dat je anders meer betaalt of geen vlucht meer kunt boeken. Er gaan twee mensen van onze staf naar de wedstrijd van Fiorentina tegen Cremonese (zondag, red.). Ik hoop dat Dessers in de basis staat, dan kunnen we die ook nog even zien. Maar we kijken ook wedstrijden van vorig seizoen terug om te zien waar hun kracht ligt. Het is denk ik een hele uitdagende tegenstander."

Loodzware wedstrijd

Michel Vlap was een van de meest opvallende spelers aan de kant van de thuisploeg en zorgde tien minuten voor rust voor een verdubbeling van de score door raak te koppen op aangeven van Daan Rots. "We creëerden veel kansen en hebben attractief voetbal laten zien", vertelt de middenvelder op de clubsite. "Je merkt dat we op elkaar ingespeeld zijn. Als we strijd leveren, kunnen we het elke ploeg moeilijk maken. Met Fiorentina staat er een loodzware wedstrijd voor de boeg, maar wel een hele mooie. Het leeft in Enschede. Het is genieten dat we zo'n wedstrijd mogen spelen. Ik vind het fantastisch."

Een andere hoofdrol was weggelegd voor Tzolis. De Griek kwam in de slotfase binnen de lijnen en schoot twee keer formidabel raak in de rechterkruising. De huurling solliciteert nadrukkelijk naar een basisplek. "It was crazy for me", aldus een opgetogen Tzolis. "En ook voor het team. Ik ben heel blij met mijn doelpunten. Als ik in een goede positie sta, probeer ik altijd te schieten. Ik heb er vertrouwen in dat ik scoor."