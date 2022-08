Erik ten Hag moet snel over toekomst van gewilde Marcus Rashford beslissen

Donderdag, 11 augustus 2022 om 21:36 • Guy Habets • Laatste update: 22:00

Erik ten Hag en Manchester United dreigen Marcus Rashford kwijt te raken. Volgens L'Équipe is Paris Saint-Germain serieus geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller en heeft de Engelsman zelf ook wel oren naar een transfer naar de Franse hoofdstad. PSG heeft de gesprekken met het kamp-Rashford al opgestart.

De Parijzenaars maken serieus werk van de komst van Rashford, maar Ten Hag heeft zelf ook nog wel wat over een eventuele transfer te zeggen. Als de Nederlandse coach van United beslist dat er een streep door de deal gaat, dan gebeurt dat ook en de kans is best aanwezig dat hij Rashford koste wat het kost wil behouden. De aanvaller speelde afgelopen zondag nog de hele wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-2 nederlaag) en wist in de voorbereiding als linksbuiten, maar ook als spits, al indruk te maken op Ten Hag.

De Tukker liet dat al weten tijdens de persconferentie na afloop van het verloren duel met Brighton. "We hebben al twee spitsen en met Rashford misschien nog wel een derde. We zien een goede spits in hem, maar in de voorbereiding heeft hij het ook heel goed gedaan vanaf de linkerkant. Hij maakte daar vandaag (zondag, red.) ook een prima indruk en kwam hij tot kansen. Het was een goed idee om hem daar op te stellen."

Wellicht vindt Rashford een stap naar Paris Saint-Germain alsnog interessanter dan een langer verblijf op Old Trafford. In Parijs zou hij namelijk samen kunnen komen te spelen met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Dat maakt ook dat de Engelsman wellicht niet hoeft te rekenen op heel veel speeltijd in het Parc des Princes, als hij die kant op zou trekken. Het huidige contract van Rashford bij Man United loopt nog tot medio 2023 en dat kan nog met een seizoen verlengd worden.