Fenerbahçe komt niet in de problemen en kan Europa League al ruiken

Donderdag, 11 augustus 2022 om 20:51 • Guy Habets • Laatste update: 21:35

Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Europa League. De Turken speelden op vijandig terrein met 1-1 gelijk tegen FC Slovácko uit Tsjechië en dat was na de ruime overwinning van vorige week in eigen huis genoeg om door te gaan. Het duel in Istanbul stond niet bol van het spektakel en was, zeker na de 1-0 van Serdar Dursun, geen moment spannend.

Vorige week won Fener al simpel in het eigen Sükrü Saracoglustadion. Door goals van Lincoln Henrique (twee) en Emre Mor nam de formatie van trainer Jorge Jesus een 3-0 overwinning mee naar de return en dat maakte dat de Portugees voor die terugwedstrijd een aantal andere namen op kon stellen. Zo zaten beide doelpuntenmakers van de heenwedstrijd op de bank en stond ook Ferdi Kadioglu niet aan de aftrap. Voormalig PSV'er Bruma was wel één van de eerste elf spelers op het wedstrijdformulier.

Hij zag hoe de Turken rustig aan deden en geen moeite hoefden te doen om Slovácko van zich af te houden. De eerste helft eindigde dan ook zoals die begon en na rust kwam Fenerbahçe zelfs op voorsprong. Serdar Dursun zorgde voor de definitieve nekslag voor de Tsjechen door de 0-1 aan te tekenen en daar kon de gelijkmaker, die twee minuten later door toedoen van Ondrej Sasinka viel, geen verandering meer in aanbrengen.

De mannen van Jesus sleepten de overwinning over twee wedstrijden zonder problemen over de streep en mogen zich nu gaan opmaken voor de play-offs van de Europa League. Daarin zal het tegen het Oostenrijkse Austria Wien gaan uitkomen, dat al geplaatst was voor de play-offs en dus geen eerdere voorrondes speelde. Als Fenerbahçe dat tweeluik verliest, komt het in de groepsfase van de Conference League terecht en dus is de Turkse topclub al zeker van deelname aan een continentaal toernooi.