Heracles haalt spits met Champions League-ervaring terug naar Nederland

Donderdag, 11 augustus 2022 om 20:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:13

Heracles Almelo heeft een nieuwe spits aangetrokken. De Almeloërs maken donderdag melding van de komst van Rigino Cicilia. De 27-jarige spits is een bekende op de Nederlandse velden. Cicilia speelde in het verleden voor Roda JC, RKC Waalwijk en FC Eindhoven. Heracles neemt hem transfervrij over van het Tsjechische FC Slovácko. Cicilia heeft een contract getekend tot medio 2024 bij de Eredivisie-degradant.

Met de komst van Cicilia beschikt trainer John Lammers dit seizoen over drie spitsen, daar Heracles met Samuel Armenteros en Sinan Bakis al twee centrumspitsen in de gelederen heeft. Een bewuste keuze, aldus technisch directeur Nico-Jan Hoogma. "Rigino is een type speler dat we nog niet in de selectie hebben. Hij is complementair aan onze huidige spitsen en door zijn komst kunnen we een gevarieerder aanvalsspel spelen. Het geeft ons meer mogelijkheden en dat kunnen we meer dan goed gebruiken in onze strijd om promotie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf vindt Cicilia het fijn om terug te zijn in Nederland. De aanvaller vertrok twee jaar geleden bij Eindhoven om voor FC Slovácko uit te komen, waar zijn contract deze zomer ten einde liep. Heracles hoeft dus geen transfersom te betalen voor de kersverse aanwinst. "Ik heb gehoord dat Heracles Almelo een mooie, warme en familiaire club is en dat past bij mij", laat Cicilia weten in een eerste reactie op de clubsite. "Ik ben ervan overtuigd dat we komend seizoen onze doelstelling gaan halen: promoveren naar de Eredivisie."

Cicilia doorliep de jeugdopleidingen van Alemannia Aachen en Roda JC, alvorens hij bij laatstgenoemde club zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. Na te zijn verhuurd aan RKC, werd Cicilia in 2016 verkocht aan Port Vale, dat degradeerde uit de League One en het contract liet ontbinden. Het Litouwse Suduva Marijampole pikte hem op, waar de aanvaller landskampioen werd en in de voorronde van de Champions League verantwoordelijk was voor een hattrick tegen APOEL Nicosia. In het seizoen 2018/19 kwam de aanvalsleider in dienst van Eindhoven tot 11 treffers in 28 Keuken Kampioen Divisie-duels.