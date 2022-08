Pascal Jansen verandert zijn winnende team niet en kiest weer voor jonkie

Donderdag, 11 augustus 2022 om 19:48 • Guy Habets • Laatste update: 20:19

De opstelling van AZ voor de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Dundee United is bekend. Pascal Jansen, de trainer van de Alkmaarderes, kiest voor dezelfde elf spelers die afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 2-0 wisten te winnen. Dat betekent dat ook de jonge Myron van Brederode weer start.

Er is nog heel wat werk aan de winkel voor AZ, dat een week geleden met 1-0 onderuit ging in Dundee en dus uit een heel ander vaatje moet zien te tappen om de play-offs van de Conference League nog te kunnen halen. Jansen zei deze week dat hij daar nog alle vertrouwen in heeft. "Ons plan moet beter en efficiënter zijn dan vorige week, want toen waren we tandeloos. We kwamen wel in mooie ruimtes, maar we slaagden er in die wedstrijd niet in om te versnellen naar een aanval. Dat moet beter en we zijn vol vertrouwen dat we die klus kunnen klaren."

Dat gebeurt nog niet met Riechedly Bazoer en Yukinari Sugawara in de ploeg. Die twee spelers waren vorige week nog niet fit genoeg om mee te reizen naar Schotland en kunnen nu wel minuten maken, maar ze beginnen allebei op de bank. Jansen heeft namelijk geen veranderingen aangebracht in zijn elftal en dat betekent dat Van Brederode zich opnieuw mag laten zien. De negentienjarige aanvaller staat links voorin en moet spits Vangelis Pavlidis van aanvoer voorzien. Scoren, zoals Van Brederode dit weekend deed, is natuurlijk ook gewenst.

Achterin is Pantelis Hatzidiakos nog steeds de man die de rechterflank moet bestrijken. Het plaatsje in het hart van de defensie is de Griek kwijtgeraakt aan Sam Beukema, die daar opnieuw speelt. Beiden zullen echter weten dat er met Zinho Vanheusden nog een concurrent bij AZ rondloopt. De van Internazionale gehuurde Belg is nu nog geblesseerd. Bruno Martins Indi en Milos Kerkez completeren de verdediging, terwijl Dani de Wit, Jordy Clasie en Tijjani Reijnders het middenveld vormen. Evjen staat naast Pavlidis en Van Brederode voorin.

De opstelling van AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Clasie, Reijnders, De Wit; Evjen, Pavlidis, Van Brederode

De opstelling van Dundee United: Birighitti; Smith, Edwards, Mulgrew, Behich; Sibbald, Levitt, McGrath; Watt, Fletcher, Harkes.