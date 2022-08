Memphis Depay ruilt rugnummer 9 in voor ‘speciaal’ getal bij Barcelona

Donderdag, 11 augustus 2022 om 18:25 • Guy Habets • Laatste update: 18:34

Het nieuwe rugnummer van Memphis Depay bij Barcelona is bekend. De aanvaller, die vorig seizoen nog met rugnummer 9 speelde in Camp Nou, heeft nu nummer 14 aangemeten gekregen. Dat blijkt uit documentatie van LaLiga. Robert Lewandowski is de nieuwe speler die met 9 op de rug zal gaan voetballen bij Barça.

Het was al snel duidelijk dat de Poolse spits als grote zomeraankoop met rugnummer 9 zou gaan spelen. Memphis wist dus ook dat hij 'zijn' nummer niet kon behouden en er een nieuw getal voor hem uitgezocht zou worden. Tijdens de oefenwedstrijd tegen het Mexicaanse Pumas UNAM kwam hij nog het veld in met 25 op de rug, maar uit documentatie van LaLiga is gebleken dat de Oranje-international nummer 14 toegewezen heeft gekregen. Dat is uiteraard ook het rugnummer waarmee Johan Cruijff vaak speelde, al deed hij dat niet bij Barcelona. Frenkie de Jong houdt rugnummer 21.

Het is echter nog maar de vraag of de twee Nederlanders komend seizoen wel met die cijfers op de rug te bewonderen zijn bij Barcelona. Memphis zou de afgelopen dagen gesproken hebben met Juventus over een tweejarig contract en wacht nog op bevestiging van Barcelona of zijn contract daar verscheurd zal worden, terwijl Manchester United en Chelsea azen op De Jong en al akkoord zijn met Barça over een transfersom van zo'n 85 miljoen euro. De spelmaker zelf moet nog zijn fiat geven.

Juve kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waarna Manchester United hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro overnam van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman meegenomen naar Barça. Toen zat De Jong daar al twee jaar: hij maakte in 2019 de overstap van Ajax naar Camp Nou, maar is nu te duur voor de Catalaanse club. Los Azulgrana wil het liefst van hem af.